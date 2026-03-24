Vicepremierul Tanczos Barna spune că ordonanța de urgență privind plafonarea adaosului comercial la carburanți are ca scop cel puțin ca prețurile să nu mai crească pe o perioadă de trei săptămâni. El propune ca în ordonanță să fie introduse și opțiunile de reducere a TVA sau a accizei pentru carburanți, dacă prețurile trec de un anumit plafon, deoarece „economia și cetățenii nu mai suportă”.

„Este nevoie de încă o rundă de discuții. Este o decizie foarte importantă și va avea efecte imediate pe tot ce înseamnă lanț de aprovizionare și de desfacere cu carburanți. Cred că 24 de ore nu sunt un capăt de țară. Oricum trebuia să vină mai devreme. Săptămâna trecută, Guvernul și Parlamentul fost ocupate cu aprobarea bugetului - și bugetul putea fi aprobat mult mai devreme, dar asta a fost situația. Cred că mâine putem să aprobăm, după ședința de dialog social și după întâlnirea tripartită. Această ordonanță poate fi îmbunătățită, pentru că trebuie să aducă efecte imediate și la pompă. Din punctul meu de vedere, trebuie să se vadă o scădere sau cel puțin o o plafonare a prețului, adică săptămâni, câteva săptămâni să nu mai crească prețul”, a spus vicepremierul.

Aceasta, în condițiile în care prețul carburanților a crescut zilnic în România, de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

„Tocmai asta este problema cea mai mare. Efectul inflaționist al acestor prețuri la carburanți este unul uriaș și, dacă vrem cât de cât să păstrăm această șansă de a avea o inflație mai redusă din august, din septembrie, trebuie să avem măsuri eficiente, efective. Aceste măsuri costă și nu este de invidiat poziția în care se află domnul ministru Nazare (ministrul Finanțelor, n.r.), pentru că pe de o parte trebuie să aibă încasări la buget, pe de altă parte are aceste cheltuieli. Bugetul a întins la maxim resursele de care dispune anul acesta ministrul finanțelor - sau Ministerul Finanțelor. În același timp este nevoie de o oprire a acestei creșteri, pentru că altfel în societate presiunea o să fie mult prea mare, poate să ajungă la un nivel de insuportabilitate în economie. Trebuie oprit acest val de creșteri în lanț”, a adăugat Tanczos Barna.

„Pe orizontală se văd efectele. Deja am auzit astăzi, cei din panificație vin cu solicitări către guvern să fie ajutați. Și celelalte se sectoare pot suferi. Deci avem nevoie de o ordonanță care dincolo de aceste adaosuri comerciale plafonate, limitate poate la 50%, poate la un alt procent în comparație cu anul trecut, avem nevoie și de o altă perspectivă, de o liniștire a pieței și de stabilitate”, a mai spus vicepremierul.

El spune că reducerea accizei la combustibil este „una dintre variante”.

„Am văzut în Europa și varianta reducerii temporare a TVA-ului, am văzut și plafonarea. Fiecare soluție are avantaje și dezavantaje, așa este, și costă. O să însemne mai puține venituri la bugetul de stat de la un anumit punct, pentru că oricum suntem peste 8 lei, peste 8,5 lei, care a fost prețul estimat în ianuarie pentru anul 2026. Deci nimeni nu știa ianuarie că o să avem 10 lei la pompă sau să avem război în Iran.

Nu este o criză generată de Guvernul României, de România. Este o criză internațională, fiecare încearcă să se descurce cum poate. Sunt țări care sunt într-o situație mai bună, fiscal-bugetar ,și-și permit o relaxare în cazul carburanților, sau o compensare mai bună. Și România a luat măsuri, pentru că transportatorii au deja 0,85 lei garantați prin compensare pentru a-i ajuta în piețele internaționale sau europene, cel puțin să concureze cât decât în condiții egale cu transportatorii din Bulgaria, din Ungaria, din celelalte țări. Avem și pentru agricultori, avem și aceste controale ale ANAF, Consiliului Concurenței, care au mai redus, au eliminat aproape total specula din piață. Nu mai există speculă, dar prețurile au crescut”, a continuat Tanczos Barna.

El spune însă că incertitudinea nu va dispărea odată cu această ordonanță.

„Fiecare propoziție a președintelui Trump impactează prețul imediat în secunda doi, în minutul trei. Este un impact imediat, câteodată în sus, câteodată în jos și o să urmeze o perioadă de incertitudine, că nu se va rezolva problema într-o săptămână-două. Sperăm într-o liniștire a războiului, încetinire a acestor atacuri și o soluție”, a explicat el.

Vicepremierul adaugă că măsurile luate de Guvern pe piața carburanților nu pot fi luate pe termen lung.

„E o perioadă de incertitudine. Într-o perioadă extraordinară avem nevoie de măsuri extraordinare, nu pe termen foarte lung, pentru a domoli acest impact în economie. Dar încă o dată, din punctul meu de vedere, în aceste ore, în această zi, 24 de ore putem să mai analizăm cele în discuție”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat dacă se discută și despre reducerea TVA și a accizei la carburanți după atingerea unui plafon de preț, el a spus: „Suntem aproape. Suntem aproape și eu n-aș mai intra în acest în această discuție peste o săptămână sau două săptămâni. Având tema pe masă, eu aș pune pe masă și în ordonanța de urgență toate măsurile posibile, într-o numită marjă, flexibilitate, inclusiv cea de acciză, cea de TVA, cea de plafonare a adaosurilor și așa mai departe, ca ulterior ministerele să poată să acționeze foarte rapid, eficient și fără ordonanță de urgență în fiecare zi. Eu am cerut personal din partea UDMR să mai discutăm o dată aceste teme, posibilitatea reducerii accizei, o discuție pe TVA, să vedem dacă se poate sau nu, să discutăm încă o dată pe plafonare”.

El spune că scopul ordonanței este „minim, minomorum să nu mai crească” prețul carburanților.

„Să nu mai crească deloc, la nicio pompă, pe o perioadă de 20 de zile, însemnând 3 săptămâni, 2-3 săptămâni să existe o oprire a acestei creșteri. Știu că cei care spun că pot crește cotațiile internaționale, pot apărea presiuni suplimentare au și ei parțial dreptate, dar nici economia nu mai suportă și nici cetățenii nu mai suportă. Deci undeva trebuie oprit acest lucru. Cred că este momentul să luăm această decizie și să spunem care este prețul la care statul intervine și nu mai lasă să crească”, a spus Tanczos Barna.

El spune că în momentul de față nu se pune problema raționalizării consumului de combustibil.

„Nu avem o asemenea presiune, nu avem o lipsă de combustibil pe piață. Deci avem suficient combustibil ca toată lumea să se aprovizioneze în condiții optime. Astăzi nu am discutat deloc despre acest scenariu de raționalizare. Am discutat cu mai mulți colegi, inclusiv cu domnul prim-ministru, variantele pe care le propunem. Noi am primit argumente, contraargumente, am discutat, am analizat variante, nu am discutat cu nimeni această opțiune, pentru că nu este pe masă”, a subliniat el.

