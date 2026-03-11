Tinerii ieșiți din sistemul de protecție socială care studiază sau lucrează vor primi indemnizație lunară până la 26 de ani

Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială și care își continuă studiile sau au un loc de muncă vor putea primi o indemnizație lunară până la vârsta de 26 de ani, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților. Actul normativ extinde acordarea sprijinului și pentru tinerii care au părăsit sistemul înainte de modificările legislative din 2023.

Noua reglementare își propune să ofere un sprijin real tinerilor care au crescut în centre de plasament sau în alte forme de protecție specială și care, după împlinirea vârstei de 18 ani, trebuie să se descurce singuri.

Legea stabilește că tinerii de până la 26 de ani care au părăsit sistemul de protecție socială și care urmează o formă de învățământ sau sunt încadrați în muncă pot primi o indemnizație lunară din partea statului, fără discriminare.

„Indemnizațiile se instituie ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor tinerilor, fără discriminare. Beneficiază de aceste indemnizații toți tinerii în vârstă de până la 26 de ani care au ieșit din sistemul de protecție specială și care întrunesc condițiile legii”, se arată în proiectul adoptat.

Documentul mai prevede că ministrul Muncii va stabili, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedura exactă de acordare și plată a indemnizației, prin ordin.

Ce prevede legea și cine poate primi sprijinul

Legea se adresează tinerilor care au părăsit sistemul de protecție specială, cum sunt centrele de plasament sau alte forme de protecție instituțională, și care încearcă să își construiască o viață independentă.

Pentru a beneficia de indemnizație, aceștia trebuie să demonstreze că își continuă studiile sau că au un loc de muncă. Sprijinul financiar poate fi acordat până la împlinirea vârstei de 26 de ani, atât timp cât sunt îndeplinite aceste condiții.

În legislația actuală, indemnizația este stabilită la 4,8 ori valoarea indicatorului social de referință (ISR), indicator utilizat de stat pentru calculul mai multor beneficii sociale. Pentru 2026, valoarea ISR este de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația ar ajunge la 3.168 de lei pe lună.

Practic, această sumă reprezintă un ajutor financiar destinat să îi sprijine pe tineri să își acopere cheltuielile de bază în perioada în care studiază sau se integrează pe piața muncii.

Inițiatorii proiectului explică, în expunerea de motive, că legislația adoptată în octombrie 2023 a introdus posibilitatea ca tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care ies din sistemul de protecție și își continuă studiile sau lucrează să primească această indemnizație.

Totuși, legea de atunci nu se aplica și tinerilor care părăsiseră sistemul de protecție înainte de octombrie 2023, chiar dacă se aflau în aceeași situație și îndeplineau aceleași condiții. Aceștia au fost astfel excluși de la acordarea sprijinului.

Noua inițiativă legislativă adoptată de Camera Deputaților corectează această situație, astfel încât și acești tineri să poată beneficia de indemnizație, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Potrivit inițiatorilor, modificarea este necesară pentru a respecta principiul egalității de tratament și pentru a evita discriminarea între tineri aflați în situații similare, dar care au părăsit sistemul de protecție în momente diferite.

Parcursul legislativ

Proiectul de lege a fost adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

În plenul Camerei Deputaților, inițiativa legislativă a fost adoptată cu 282 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere și trei deputați care nu au votat.

După votul final din Parlament, legea urmează să fie trimisă spre promulgare, iar după intrarea în vigoare, Ministerul Muncii va trebui să stabilească în cel mult 90 de zile procedura concretă prin care tinerii vor putea solicita și primi această indemnizație.

Editor : A.D.