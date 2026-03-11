Live TV

Tinerii ieșiți din sistemul de protecție socială care studiază sau lucrează vor primi indemnizație lunară până la 26 de ani

Data publicării:
BUCURESTI - DESCHIDERE AN UNIVERSITAR - FACULTATEA DE DREPT - 30
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce prevede legea și cine poate primi sprijinul Parcursul legislativ

Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială și care își continuă studiile sau au un loc de muncă vor putea primi o indemnizație lunară până la vârsta de 26 de ani, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților. Actul normativ extinde acordarea sprijinului și pentru tinerii care au părăsit sistemul înainte de modificările legislative din 2023.

Noua reglementare își propune să ofere un sprijin real tinerilor care au crescut în centre de plasament sau în alte forme de protecție specială și care, după împlinirea vârstei de 18 ani, trebuie să se descurce singuri.

Legea stabilește că tinerii de până la 26 de ani care au părăsit sistemul de protecție socială și care urmează o formă de învățământ sau sunt încadrați în muncă pot primi o indemnizație lunară din partea statului, fără discriminare.

„Indemnizațiile se instituie ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor tinerilor, fără discriminare. Beneficiază de aceste indemnizații toți tinerii în vârstă de până la 26 de ani care au ieșit din sistemul de protecție specială și care întrunesc condițiile legii”, se arată în proiectul adoptat.

Documentul mai prevede că ministrul Muncii va stabili, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedura exactă de acordare și plată a indemnizației, prin ordin.

Ce prevede legea și cine poate primi sprijinul

Legea se adresează tinerilor care au părăsit sistemul de protecție specială, cum sunt centrele de plasament sau alte forme de protecție instituțională, și care încearcă să își construiască o viață independentă.

Pentru a beneficia de indemnizație, aceștia trebuie să demonstreze că își continuă studiile sau că au un loc de muncă. Sprijinul financiar poate fi acordat până la împlinirea vârstei de 26 de ani, atât timp cât sunt îndeplinite aceste condiții.

În legislația actuală, indemnizația este stabilită la 4,8 ori valoarea indicatorului social de referință (ISR), indicator utilizat de stat pentru calculul mai multor beneficii sociale. Pentru 2026, valoarea ISR este de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația ar ajunge la 3.168 de lei pe lună.

Practic, această sumă reprezintă un ajutor financiar destinat să îi sprijine pe tineri să își acopere cheltuielile de bază în perioada în care studiază sau se integrează pe piața muncii.

Inițiatorii proiectului explică, în expunerea de motive, că legislația adoptată în octombrie 2023 a introdus posibilitatea ca tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care ies din sistemul de protecție și își continuă studiile sau lucrează să primească această indemnizație.

Totuși, legea de atunci nu se aplica și tinerilor care părăsiseră sistemul de protecție înainte de octombrie 2023, chiar dacă se aflau în aceeași situație și îndeplineau aceleași condiții. Aceștia au fost astfel excluși de la acordarea sprijinului.

Noua inițiativă legislativă adoptată de Camera Deputaților corectează această situație, astfel încât și acești tineri să poată beneficia de indemnizație, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Potrivit inițiatorilor, modificarea este necesară pentru a respecta principiul egalității de tratament și pentru a evita discriminarea între tineri aflați în situații similare, dar care au părăsit sistemul de protecție în momente diferite.

Parcursul legislativ

Proiectul de lege a fost adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

În plenul Camerei Deputaților, inițiativa legislativă a fost adoptată cu 282 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere și trei deputați care nu au votat.

După votul final din Parlament, legea urmează să fie trimisă spre promulgare, iar după intrarea în vigoare, Ministerul Muncii va trebui să stabilească în cel mult 90 de zile procedura concretă prin care tinerii vor putea solicita și primi această indemnizație.

Vezi documentele aici, aici și aici

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu 4
Oana Ţoiu dă explicații în Parlament privind repatrierile din Orient. Ministra anunță un nou zbor care va aduce românii acasă
plen camera deputatilor
Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului, la solicitarea PSD care contestă candidata propusă de USR
tineri la interviu pentru loc de munca
Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei de la stat. Care sunt condițiile
Summer resort aerial landscape
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească
Tren suspendat în Berlin
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
sedinta in camera deputatilor
Ora 17:00. Parlamentul se reunește pentru a dezbate cererea SUA de a...
Ultimele știri
Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”
Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2: scad complicațiile cardiovasculare, cresc decesele prin demență
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a...
autostrada a7
Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide...
Playtech
Ai voie să depozitezi biciclete pe casa scării? Ce spune legea
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026