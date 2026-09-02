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„Au blocat modernizarea justiției”. Raluca Turcan atacă noua „coaliție” PSD–AUR–SOS: votul comun din prima zi

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raluca turcan
Raluca Turcan Foto: Captură Digi24
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Raluca Turcan, important lider PNL, atacă dur votul dat astăzi în Camera Deputaților de către parlamentarii de la PSD, AUR și SOS. Deputata acuză un vot menit să blocheze eficientizarea justiției. Dacă proiectele ar fi trecut, aceasta ar fi fost „mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă”. 

Turcan a scris, după votul din Cameră: „PSD–AUR–SOS au început demolarea statului, cu noua majoritate din Camera Deputaților.

Prima lovitură: au blocat modernizarea justiției. Au îngropat măsuri care ar fi făcut justiția mai rapidă, mai transparentă, mai eficientă și mai puțin vulnerabilă la influențe politice. O justiție care să lucreze pentru oameni, nu pentru interese de sistem.
Vă dau doar câteva exemple de măsuri îngropate astăzi dintr-o lovitură. La pachet. Fără dezbatere. Fără argumente. Doar prin forța votului.

  • Măsuri pentru prevenirea tergiversării proceselor, astfel încât oamenii să nu mai aștepte ani întregi pentru a li se face dreptate. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
  •  Reguli mai stricte pentru repartizarea aleatorie a dosarelor, pentru transparență și garanția că repartizarea cauzelor nu poate fi manipulată. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
  •  Mai multă transparență și reguli clare pentru alegerea și revocarea membrilor CSM, pentru evaluarea și promovarea magistraților și pentru conducerea Inspecției Judiciare. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
  • Reguli exprese și limitative pentru schimbarea componenței completurilor de judecată și un regim mai strict pentru delegarea și detașarea judecătorilor și procurorilor. Să nu mai avem achitări pe bandă rulantă! Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
  •  O procedură clară și transparentă pentru numirea conducerii Parchetului General, DNA și DIICOT și eliminarea posibilității șefilor acestor parchete de a infirma măsurile sau soluțiile procurorilor față de care nu sunt superiori ierarhic. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS”. 

Aceasta a mai adăugat: „Și aceasta este doar prima zi a noii coaliții împotriva României și a românilor de rând!
Unde mai este „românul de rând” din discursurile AUR? Unde este omul care își caută dreptatea și este strivit de procese interminabile? Promisiunile AUR au fost doar „marketing politic”?

Când au avut ocazia să voteze măsuri concrete pentru o justiție mai rapidă, mai transparentă și mai aproape de oameni, AUR a votat cot la cot cu PSD și SOS pentru îngroparea lor.

Discursul e pentru „românul de rând”. Votul e alături de PSD.

Iar despre zborurile Nordis știm deja: nu se atinge nimeni!

Grindeanu e la adăpost. Garantat Simion”.

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Editor : A.R.

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