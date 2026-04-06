Titlurile Fidelis în euro, suspendate luni de la tranzacționare pe Bursa de Valori București. Ce trebuie să știe investitorii

Titlurile de stat Fidelis în euro sunt suspendate de la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB) luni, 6 aprilie, pentru că sistemul european ( T2S) prin care sunt finalizate tranzacțiile în euro este închis, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții BVB. Aceștia au precizat că, spre deosebire de această situație, de Paștele Ortodox, pe 10 și 13 aprilie, nu se va tranzacționa deloc la bursă, indiferent de moneda instrumentelor.

Suspendarea tranzacționării nu are legătură cu titlurile Fidelis în sine, ci cu faptul că acestea sunt denominate și decontate în euro. Pentru instrumentele în euro, decontarea tranzacțiilor se realizează prin sistemul european TARGET2-Securities (T2S), care respectă calendarul sărbătorilor catolice. În perioadele în care acest sistem nu funcționează, tranzacțiile nu pot fi finalizate.

Astfel, chiar dacă pe bursă ar exista tranzacții, acestea nu ar putea fi decontate, motiv pentru care tranzacționarea este suspendată preventiv.

„Este vorba despre perioada de sărbători pentru sistemul de decontare utilizat pentru euro. Instituția care se ocupă de decontarea în euro nu operează în aceste zile, iar tranzacțiile nu pot fi finalizate”, au explicat reprezentanții BVB.

Această regulă nu se aplică doar titlurilor Fidelis, ci tuturor obligațiunilor și instrumentelor financiare tranzacționate și decontate în euro.

Ce se întâmplă de Paștele Catolic

Situația actuală este considerată „atipică” deoarece Paștele Catolic nu coincide cu Paștele Ortodox.

În perioada 3-6 aprilie, sistemul european de decontare pentru euro este închis, ceea ce duce la:

suspendarea tranzacționării instrumentelor în euro

continuarea tranzacționării instrumentelor în lei

Această diferență explică de ce investitorii pot vedea tranzacții active pentru unele instrumente, în timp ce altele (în euro) sunt indisponibile.

Ce se întâmplă de Paștele Ortodox

În cazul Paștelui Ortodox, situația este diferită și mai simplă: întreaga bursă este închisă. Concret, în zilele de vineri, 10 aprilie și luni, 13 aprilie, nu se tranzacționează.

Suspendarea se aplică tuturor instrumentelor, indiferent de moneda în care sunt denominate, lei sau euro.

„Zilele de Paște Ortodox sunt zile nelucrătoare la BVB, iar acest lucru se aplică tuturor instrumentelor tranzacționate”, au transmis oficialii bursei pentru Digi24.ro.