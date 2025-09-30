Achiziţionarea biletelor CFR Călători cu rezervare de loc va fi întreruptă temporar miercuri

Achiziţionarea biletelor de tren cu rezervare de loc va fi întreruptă miercuri, în intervalul orar 00:00 - 02:30, pentru realizarea unor lucrări de mentenanţă la echipamentele centrale ale Sistemului Naţional de Rezervare, anunță CFR Călători.

Astfel, emiterea legitimaţiilor de călătorie miercuri, în intervalul orar 00:00 - 02:30, se va face la casele de bilete fără rezervarea locului, numai pentru ziua curentă, fără anticipaţie și prin sistemul online şi la automatele amplasate în staţii numai la trenurile fără regim de rezervare.

Pe 25 septembrie, CFR Călători anunţa, de asemenea, că nu vor putea fi cumpărate bilete online pentru tren, vineri, a doua zi, între orele 00:00 - 5:00, deoarece aplicaţia urma să fie oprită pentru lucrări de mentenanţă.

