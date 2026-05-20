Pasajul Basarab intră în reparații începând de luna viitoare, după ce podul care leagă trei sectoare din Capitală a ajuns o ruină. Luna trecută, la 15 ani după ce a fost finalizat, au început procedurile pentru recepția lucrării. Hobanele pasajului vor fi verificate, asfaltul și, de asemenea, parapetul vor trebui verificate.
„Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară. O să se dea acele carcase de protecție și o să se uite inginerii la miezul hobanelor, la partea metalică. Să sperăm că nu sunt fisuri sau degradări de orice fel, coroziuni. Trebuie să punem asfalt, trebuie să punem parapet. Peste tot parapetul trebuie înlocuit”, spune Ionuț Ciurea, director executiv Asociația Pro Infrastructură.
Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 kilometri nu a fost întreținut.
Reabilitarea Pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei și se va încheia până la finalul anului.