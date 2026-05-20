Pasajul Basarab intră în reparații începând de luna viitoare, după ce podul care leagă trei sectoare din Capitală a ajuns o ruină. Luna trecută, la 15 ani după ce a fost finalizat, au început procedurile pentru recepția lucrării. Hobanele pasajului vor fi verificate, asfaltul și, de asemenea, parapetul vor trebui verificate.

De la începutul lunii iunie, traficul va fi blocat parțial pe Pasajul Basarab. E nevoie de lucrări urgente la structura imensă care leagă trei sectoare și aflată într-o stare avanasată de degradare la 15 ani de la inaugurare.

„Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară. O să se dea acele carcase de protecție și o să se uite inginerii la miezul hobanelor, la partea metalică. Să sperăm că nu sunt fisuri sau degradări de orice fel, coroziuni. Trebuie să punem asfalt, trebuie să punem parapet. Peste tot parapetul trebuie înlocuit”, spune Ionuț Ciurea, director executiv Asociația Pro Infrastructură.

Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 kilometri nu a fost întreținut.

Reabilitarea Pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei și se va încheia până la finalul anului.

