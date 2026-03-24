Cele cinci căi navigabile strategice de care depinde comerțul mondial: de la Strâmtoarea Ormuz la Malecca (hartă)

Conflictul din Iran a perturbat piețele energiei și ale materiilor prime. Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, un punct vital de tranzit al petrolului, atacând în ultimele trei săptămâni nave care au încercat să traverseze această cale navigabilă. Donald Trump a făcut presiuni asupra aliaților SUA din Europa pentru a ajuta la securizarea strâmtorii, avertizând pe 15 martie că va fi „foarte rău pentru viitorul NATO” dacă aceștia nu vor sprijini eforturile americane de redeschidere a strâmtorii Hormuz. Dar Iranul a promis că va menține ruta navigabilă închisă, scrie The Conversation într-un material dedicat celor cinci mai importante căi navigabile din lume esențiale pentru comerțul mondial.

Perturbarea transportului maritim din Golful Persic a determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului Brent, de la aproximativ 70 de dolari (53 de lire sterline) pe baril înainte de începerea crizei, la peste 100 de dolari. Comerțul mondial cu o gamă largă de alte mărfuri – de la produse de consum la materii prime agricole – este, de asemenea, afectat.

Dar criza a scos în evidență și o problemă mai amplă: faptul că comerțul global depinde de un număr surprinzător de mic de strâmtori înguste, denumite adesea „puncte de strangulare” maritime. Iată un ghid al celor mai importante puncte de strangulare pentru comerțul global și al gradului de vulnerabilitate al fiecăruia la întreruperi.

1. Strâmtoarea Ormuz

Ormuz este cel mai critic punct de strangulare energetic din lume. Legând Golful Persic de Marea Arabiei, pe aici trece aproximativ 39% din comerțul maritim cu țiței și 19% din gazul natural. Spre deosebire de majoritatea punctelor de strangulare comerciale, nu există o alternativă viabilă la Hormuz pentru ca statele din Golf să-și exporte energia.

Iranul a amenințat periodic că va închide Strâmtoarea Ormuz încă din anii 1980. Însă perturbările cauzate transportului maritim de la sfârșitul lunii februarie, când SUA și Israelul au lansat pentru prima dată atacuri aeriene asupra Iranului, reprezintă cea mai gravă escaladare din ultimele decenii. Aceasta a provocat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie și o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la petrol.

Consecințele actualei întreruperi a transportului maritim din Golf depășesc domeniul energetic. Regiunea Golfului gestionează peste 26 de milioane de containere anual, iar exporturile majore de îngrășăminte trec, de asemenea, pe aici. O perturbare prelungită a transportului maritim va avea, prin urmare, un efect direct asupra costurilor globale de producție a alimentelor.

2. Canalul Suez

Canalul Suez leagă Marea Roșie de Marea Mediterană, reducând cu cel puțin zece zile durata călătoriei între Asia și Europa. Această cale navigabilă gestionează 10% din comerțul maritim global, inclusiv 22% din traficul de containere, 20% din transporturile de autovehicule și 10% din petrolul brut.

Controlat de Egipt, acesta nu este ușor de amenințat direct. Dar calea navigabilă nu este imună la accidente, așa cum a demonstrat eșuarea navei de containere Ever Given în 2021. Nava a blocat canalul timp de șase zile, perturbând comerțul în valoare de aproape 10 miliarde de dolari.

Vulnerabilitatea cea mai mare a acestui punct de strangulare este Bab el-Mandeb, strâmtoarea de la capătul sudic al Mării Roșii. Atacurile asupra transportului maritim comercial efectuate de gruparea Houthi din Yemen, susținută de Iran, între 2023 și 2025, ca răspuns la războiul Israelului împotriva Hamas în Gaza, au forțat mulți operatori să-și schimbe ruta în jurul Africii.

Acest lucru a redus traficul prin Canalul Suez de la peste 26.000 de nave în 2023 la aproximativ 13.000 în 2024. Liderii Houthi au amenințat recent că vor relua atacurile asupra navelor comerciale ca represalii pentru atacurile israeliene și americane asupra Iranului, avertizând în comunicate oficiale că „degetele lor sunt pe trăgaci”.

3. Canalul Panama

Conectând Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic, Canalul Panama gestionează aproximativ 2,5% din comerțul maritim global – o pondere modestă, dar concentrată pe mărfuri de mare valoare și strategice, precum mărfurile containerizate, autovehiculele și cerealele. Canalul transportă aproximativ 40% din toate transporturile containerizate ale SUA, evaluate la 270 de miliarde de dolari anual.

Vulnerabilitatea sa provine atât din climă, cât și din geopolitică. În 2023 și 2024, secetele severe au provocat scăderea bruscă a nivelului apei în rezervoarele de apă dulce ale canalului, forțând restricții privind numărul și dimensiunea navelor. Apoi, la începutul anului 2025, Trump a amenințat că va prelua controlul asupra canalului. El a invocat îngrijorări cu privire la operarea unora dintre porturile sale de către Hutchison, o companie cu sediul în Hong Kong.

4. Strâmtoarea Malacca

Strâmtoarea Malacca este cea mai aglomerată rută maritimă de pe Pământ. Aceasta asigură 24% din totalul comerțului maritim global, inclusiv 45% din țițeiul transportat pe mare și 26% din autovehicule. Această cale navigabilă găzduiește, de asemenea, Singapore, care are al doilea cel mai aglomerat port de containere din lume.

Malacca este principala poartă prin care China, Japonia și Coreea de Sud își primesc importurile de energie. Aproape 80% din importurile de petrol ale Chinei trec pe aici, o dependență pe care Beijingul o numește „dilema Malacca”.

Pirateria rămâne o preocupare persistentă, cu peste 130 de incidente raportate în strâmtoarea Malacca în 2025. Dar riscul mai mare este de natură geopolitică. Orice escaladare a tensiunilor dintre China și SUA sau India cu privire la dominația maritimă în regiune ar putea perturba grav tranzitul prin strâmtoare.

Malacca este, de asemenea, expusă dezastrelor naturale, inclusiv tsunami-urilor și activității vulcanice. Tsunami-ul din 26 decembrie 2004, de exemplu, a provocat daune semnificative infrastructurii de coastă la intrarea sudică a strâmtorii.

5. Strâmtorile turcești

Strâmtorile turcești – Bosforul și Dardanelele – sunt singura rută maritimă între Marea Neagră și Marea Mediterană. Acestea transportă 3% din comerțul maritim global. Deși această pondere poate părea mică, ea include aproximativ 20% din exporturile globale de grâu din Ucraina, Rusia și România.

Cu o lățime de doar 700 de metri în punctul său cel mai îngust, străbătând centrul Istanbulului în Turcia, navigația este complexă, iar coliziunile minore sunt frecvente. În temeiul Convenției de la Montreux, Turcia controlează accesul militar la strâmtori, o putere pe care Ankara a folosit-o încă de la invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei pentru a restricționa circulația navelor de război, menținând în același timp traficul comercial deschis.

O escaladare suplimentară a conflictului în zona Mării Negre ar putea perturba acest echilibru și zgudui piețele mondiale de cereale. Activitatea seismică ridicată din regiune adaugă un alt nivel de risc.

Criza actuală din strâmtoarea Ormuz a scos în evidență cât de vulnerabil este comerțul mondial la perturbări, din cauza dependenței sale de o mână de căi navigabile înguste. Dar cele cinci căi navigabile menționate mai sus nu sunt singurele puncte de strangulare a comerțului.

Există până la 24 de puncte de strangulare maritime în lume, inclusiv alte căi navigabile importante, precum strâmtorile Taiwan, Dover și Bering. Fiecare dintre aceste căi navigabile este expusă la propria combinație de tensiuni geopolitice, schimbări climatice, piraterie, accidente sau dezastre naturale.

