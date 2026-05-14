În timpul vizitei lui Trump la Beijing, Iranul a permis unor nave chineze să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Iranul a început să permită unor nave chineze să traverseze Strâmtoarea Ormuz, în urma unei înţelegeri privind protocoalele iraniene de gestionare a rutei maritime respective, transmite joi agenţia de presă semioficială iraniană Fars, preluată de Reuters.

Ştirea a apărut în contextul vizitei de stat la Beijing a preşedintelui american Donald Trump, notează Agerpres.

Trump a convenit cu omologul său chinez Xi Jinping că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru tranzitul materiilor prime energetice, a transmis Casa Albă.

Fars îşi bazează ştirea pe o sursă bine informată, care a declarat că Teheranul a accepta tranzitul unor nave chineze în conformitate cu parteneriatul bilateral, la cererile ambasadorului chinez în Iran şi ministrului de externe Wang Yi.

Iranul a restricţionat sever traficul prin strâmtoare după ce a fost atacat de SUA şi Israel începând din 28 februarie.

La rândul lor, Statele Unite au creat o blocadă a porturilor iraniene la câteva zile după ce un armistiţiu convenit cu Iranul în aprilie a prelungit criza pe ruta maritimă urmată înainte de război de o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze naturale.

Reuters menţionează că nu este clar cât de mult a modificat ultima decizie a Iranului situaţia de pe teren.

Teheranul indicase deja după începerea războiului că navele neutre, în special cele legate de China, pot traversa Strâmtoarea Ormuz dacă îşi coordonează deplasările cu forţele armate iraniene.

Miercuri, prin strâmtoare a trecut un super-petrolier chinez cu două milioane de barili de petrol iranian, arată datele de monitorizare a navigaţiei. Nava fusese blocată de două luni în Golful Persic, din cauza conflictului armat.

