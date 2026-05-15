Alternativă la strâmtoarea Ormuz: Emiratele Arabe Unite vor finaliza un nou oleoduct până în 2027

Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor finaliza până anul viitor un nou oleoduct care ocolește strâmtoarea Ormuz, pentru a-și asigura viitoarele exporturi de țiței împotriva riscului de întrerupere a aprovizionării, relatează The Guardian.  

Actuala blocadă a acestei căi navigabile vitale, pe care circulau 20 % din petrolul și gazul transportate pe mare înainte de războiul din Iran, se apropie de pragul de 11 săptămâni, determinând o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie la nivel mondial și afectând grav economiile din Golf.

Șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prințul moștenitor al Abu Dhabi, a dispus companiei petroliere de stat din Emiratele Arabe Unite să accelereze derularea proiectului, care nu fusese făcut public până acum, astfel încât conducta să poată începe transportul de petrol din emirate către portul Fujairah până în 2027.

Se preconizează că noua conductă va dubla capacitatea de export a Emiratelor Arabe Unite prin intermediul conductei existente Habshan-Fujairah, care poate transporta până la 1,8 milioane de barili pe zi către portul din Golful Oman.

Această conductă s-a dovedit esențială pentru Emiratele Arabe Unite în continuarea exporturilor de petrol, după ce Iranul a blocat trecerea petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri pe 28 februarie.

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită sunt singurii producători din Golf care dispun de conducte prin care exportă țiței în afara strâmtorii înguste situate între teritoriile Iranului și Omanului.

Decizia de a accelera construirea unei a doua conducte vine la doar câteva săptămâni după ce Emiratele Arabe Unite au părăsit OPEC, după 60 de ani de apartenență, un semn clar al unei rupturi cu Arabia Saudită, liderul de facto al grupului.

Se preconiza că ieșirea din cartelul petrolier va permite Emiratelor Arabe Unite, al treilea producător de petrol al grupului, să extragă mai mult petrol decât ar permite viitoarele cote de producție ale grupului odată ce conflictul se va încheia și comerțul normal prin strâmtoarea Ormuz va fi reluat.

Însă construirea unei noi conducte ar permite Emiratelor Arabe Unite să-și pună în aplicare planul de creștere a exporturilor de petrol, chiar dacă conflictul se prelungește mai mult decât se preconiza sau dacă un eventual plan de pace nu va permite circulația liberă a petrolierelor pe această cale navigabilă, astfel încât să se revină la nivelurile de dinaintea crizei.

Retragerea Emiratelor Arabe Unite a scos la iveală tensiunile de lungă durată dintre Abu Dhabi și Riad, saudiții fiind, de obicei, în favoarea unor cote stricte de producție pentru a menține prețurile petrolului la un nivel suficient de ridicat încât să susțină agenda lor economică.

Capacitatea exactă a noii conducte nu a fost dezvăluită, dar dublarea capacității existente la 3,6 milioane de barili pe zi ar apropia exporturile prin conductă ale Emiratelor Arabe Unite de cele ale Arabiei Saudite, care poate transporta aproximativ 7 milioane de barili pe zi de la câmpurile petroliere din est către portul Yanbu de la Marea Roșie, dintre care se exportă 5 milioane de barili.

