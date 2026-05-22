Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, oprită în perioada 26-29 mai, într-un anumit interval orar, pentru lucrări de mentenanță

Circulația trenurilor pe ruta Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă T1 va fi oprită în perioada 26 - 29 mai, între orele 10:30 - 15:30, pentru executarea unor lucrări de mentenanţă, a anunţat CFR SA.

Conform CFR, administratorul de infrastructură feroviară va executa lucrări de întreţinere şi mentenanţă feroviară pe relaţia Bucureşti Nord - H.M. Aeroport Henri Coandă T1 în perioada menţionată.

Lucrările programate includ revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi la schimbătoarele de cale, precum şi lucrări de detensionare şi suduri alumino-termice (AT), buraj mecanizat şi înlocuire de şine defecte, conform reglementărilor feroviare în vigoare.

„Pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă, în perioada 26 - 29 mai 2026 se va închide temporar circulaţia feroviară pe relaţia Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă T1, doar între orele 10:30 - 15:30. Circulaţia trenurilor se va desfăşura în condiţii normale, în afara intervalului de închidere, conform dispoziţiilor Regulatorului de circulaţie (RC)”, arată comunicatul.

Trenuri anulate. O linie de autobuz, reintrodusă

În acest context, conform CFR, vor fi anulate trenurile 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929, 7922, 7924, 7926, 7928, 7930 şi 7932.

De asemenea, operatorii feroviari vor introduce în circulaţie garnituri suplimentare, conform programelor aprobate de transport, potrivit Agerpres.

Pentru asigurarea legăturii directe spre şi dinspre Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) va reintroduce linia de autobuz 780, pe traseul Gara Basarab - Aeroport Henri Coandă, care va funcţiona în intervalul orar 10:00 - 16:00.

