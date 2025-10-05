Registrul Auto Român demontează așa-numitele „fake-news” și anunță că legislația din România nu s-a schimbat, astfel că în preajma sezonului rece, șoferii trebuie să se adapteze, anunță Digi 24. Oficialii RAR reamintesc că singurul criteriu legal care definește o anvelopă drept adecvată pentru condițiile de iarnă este marcajul cu literele M și S, sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S (n.r. adică Mud & Snow - Noroi și Zăpadă).

Registrul Auto Român (RAR) a emis o informare oficială pentru a demonta dezinformările și articolele de tip „fake-news” și „clickbait”, care apar deseori pe unele portaluri online, odată cu apropierea sezonului rece. Instituția subliniază că legislația privind anvelopele de iarnă nu s-a modificat în România.

Prin intermediul unei postări numite „AMC vine anunțul MOMENTULUI pentru toți șoferii”, RAR vrea să contracareze „veștile de ULTIMĂ ORĂ” care alarmează șoferii cu privire la presupuse modificări legislative.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialii RAR spun că singurul criteriu legal care definește o anvelopă drept adecvată pentru condițiile de iarnă este marcajul cu literele M și S, sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S (n.r. adică Mud & Snow - Noroi și Zăpadă). Acestea sunt obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

RAR subliniază că denumirea de anvelopă „all seasons” este pur comercială și nu definește în sine dacă anvelopa este sau nu omologată pentru iarnă conform legii. Indiferent de denumirea comercială, anvelopa trebuie să aibă inscripția M+S pentru a fi conformă.

Sancțiunile pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege (n.r. drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei), se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni(9-20 de puncte amendă).

Editor : C.A.