Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face verificări”

Data publicării:
Cartea de Identitate a Vehiculului. Foto Registrul Auto Român
Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere. Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum prevede legea.

În conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, „La înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).”

Obligația de predare a Cărții de Identitate a Vehiculului la înstrăinare

În ultima perioadă, RAR a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Fiind o acțiune proactivă tematică, se vor face verificări la toți operatorii economici care pun la dispoziție vehicule utilizate. Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la Registrul Auto Român.

Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia.

Scopul acestor controale este asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state.”, potrivit reprezentanților RAR

Atenționări privind cumpărarea vehiculelor utilizate din România

Registrul Auto Român recomandă persoanelor care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat de la diferiți operatori economici din România să acorde o atenție sporită următoarelor aspecte:

Cartea de Identitate a Vehiculului

„Cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de RAR - documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei.

Pentru vehiculele utilizate, care în România fac obiectul înmatriculării, CIV ar trebui însoțită și de certificatul de autenticitate eliberat de RAR - documentul care atestă că vehiculul a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii. De asemenea, să se verifice concordanța datelor înscrise în CIV și, după caz, în certificatul de autenticitate, cu cele menționate în certificatul de înmatriculare al vehiculului și în documentele de vânzare-cumpărare.

Se recomandă evitarea achiziționării vehiculelor care nu dețin Cartea de Identitate a Vehiculului și, după caz, certificatul de autenticitate, precum și a celor pentru care se precizează că aceste documente urmează să fie obținute ulterior de cumpărător.

Informații privind istoricul și proveniența vehiculului

Cumpărătorul trebuie să solicite informații clare și documente justificative referitoare la istoricul tehnic, reviziile efectuate, eventualele reparații majore și proveniența autovehiculului.”, au mai adăugat Reprezentanții Registrului Auto Român

Prin această campanie de informare și control, RAR urmărește creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Condiţii de eliberare a Cărţii de Identitate pentru vehiculele care au fost înmatriculate în Uniunea Europeană

Potrivit RAR: „Pentru vehiculele utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene, aflate însă la prima înmatriculare în România, RAR va elibera cartea de identitate a vehiculului (CIV), fie în mod direct dacă vehiculul deține omologare UE de tip și nu a suferit modificări în raport cu configurația omologată, fie în urma omologării individuale. De asemenea, RAR va efectua verificarea tehnică și va certifica autenticitatea vehiculului.”

Documente necesare:

  • act de identitate solicitant;
  • cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează activitatea);
  • documentul de înmatriculare din țara de origine;
  • Certificat de conformitate (CoC) emis de producătorul vehiculului (obligatoriu pentru vehiculele ale căror emisii poluante și CO2 au fost măsurate în conformitate cu procedura WLTP, de regulă vehicule fabricate după data de 31.08.2018);
  • documentul de achiziție intracomunitară (factură, contract de vânzare-cumpărare etc) în original sau sub forma unei copii în care toate datele sunt lizibile.

Conform OUG nr.120/2021, obligativitatea solicitării și obținerii CIV de la RAR îi revine achizitorului intracomunitar, care poate cere eliberarea acestui document în mod direct sau printr-un împuternicit legal.

