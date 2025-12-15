Live TV

Foto Încă 50 de km din Autostrada Moldovei vor fi daţi în trafic „foarte curând”

autostrada moldovei (a7)
Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Potrivit acestuia, mobilizarea constructorului face posibil ca „în foarte curând”, acest tronson sa fie deschis circulației publice.

„Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în zona ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului. Este vorba despre tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut”, scrie Scrioşteanu, pe Facebook.

Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos şi din municipiul Adjud, iar şoferii vor beneficia de o circulaţie mai rapidă şi mai sigură.

„După deschidere vom avea: circulaţie neîntreruptă pe Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km; conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între Bucureşti şi Adjud”, adaugă el.

În șantier se mai desfăşoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate); montarea ultimelor rosturi de dilataţie la pasaje; montarea parapetelor mediane şi marginale in zona pasajelor a nodurilor rutiere şi in zonele de acces in santier; realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări si teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat şi testarea acestuia.

Între lucrările care vor continua după darea în trafic sunt: finalizarea scurgerilor apelor; profilarea drumurilor de întreţinere; realizarea lizierei şi plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii; lucrări la parcări şi spaţii de servicii.

Mobilizare în şantier: 2.874 de muncitori; 592 de şoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi); 365 de utilaje.

„Chiar dacă în ultima perioadă vremea a fost nefavorabilă în cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului şi a tuturor celor implicaţi face, totuşi, posibil ca în curând, foarte curând, acest tronson sa fie deschis circulației publice”, adaugă el.

