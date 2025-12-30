Live TV

Peste 200 de kilometri de autostradă şi drum expres vor fi dați în trafic în 2026. Irinel Scrioşteanu: Va fi un an record

autostrada moldovei (a7)
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu a declarat marți că, în acest an, s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză. Potrivit acestuia, anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză.

„Cu siguranţă va fi un an record, pentru că vom depăşi 200 de kilometri de autostradă şi drum expres. Am mai avut 200 de kilometri în 2024, dar de data aceasta depăşim cu siguranţă 200 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care îi vom da în trafic în 2026. Cel mai pesimist scenariu este că depăşim cu puţin 200 de kilometri, cel mai optimist scenariu pe care l-am văzut este să ne situăm undeva la 270 de kilometri de autostradă şi drum expres daţi în trafic anul viitor. (...) Cu siguranţă va fi un an record”, a declarat Irinel Scrioşteanu, marţi seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

El a subliniat că nu este vorba despre promisiuni, ci despre calcule care se bazează pe realităţile de pe şantierele care sunt deja deschise.

Scrioşteanu a arătat că şi toamna foarte ploioasă a întârziat unele planuri ale constructorilor.

În ceea ce priveşte numărul kilometrilor de drum de mare viteză realizaţi în acest an, oficialul din Ministerul Transporturilor a precizat că, în 2025, s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză. Numărul kilometrilor este, totuşi, ”sub media optimistă” luată în calcul la începutul anului, a menţionat Irinel Scrioşteanu.

El a spus că România are ”capacitatea administrativă de a construi autostrăzi”, iar ”cuvântul de ordine” în ceea ce priveşte această activitate va fi ”eficienţa fondurilor cheltuite”, el arătând, în acest context, că banii trebuie cheltuiţi ”mai judicios şi prioritizat”.

Printre proiectele care vor fi realizate anul viitor se numără mai multe tronsoane de drum de mare viteză în jurul Bucureştiului, dar şi lotul 4 din autostrada Sibiu-Piteşti care va fi dat în circulaţie în august-septembrie, cu 7-8 luni înainte de termenul prevăzut în contract, posibil tronsonul din autostrada Lugoj-Deva care are 10 kilometri şi care nu a fost realizat din cauza problemelor legate de asigurarea habitatului pentru urşi, dar şi tronsoane din autostrada Moldovei.

