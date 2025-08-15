Live TV

Întârzieri de sute de minute pentru trenurile care merg spre litoral: probleme la rețeaua de contact între Fetești și Cernavodă

podul peste dunare la fetesti
Podul de la Cernavodă. FOTO: CNAIR Facebook

Circulaţia trenurilor de călători spre litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti şi Cernavodă, din noaptea de 15 august, astfel că acestea au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.

„CFR Călători informează că, urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti - Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c., a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti - Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel. Circulaţia în zona afectată se realizează în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare - CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri şi/sau modificări şi în programul de circulaţie a altor trenuri de călători", se arată într-un comunicat al CFR Călători.

Compania dă asigurări că este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde CFR SA a solicitat, scrie Agerpres.

„Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare”, subliniază reprezentanţii CFR Călători.

Editor : B.E.

