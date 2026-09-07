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Lucrările de la Podul Constanța se încheie în octombrie și traficul revine la două benzi pe sens. Anunțul PMB

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Lucrările de la Podul Constanța se încheie în octombrie. Foto: Facebook/PMB
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Șantierul de la Podul Constanţa va fi închis în jur de 15 octombrie și traficul revine la două benzi pe sens, a anunţat Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

„Informaţii despre şantierul de la Pod Constanţa! Tronsonul face parte din Lotul 4, care se întinde pe aproape 8 km. Lotul 4 este în graficul de execuţie şi are termen de finalizare 2027. Însă, constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend astfel că şantierul de la Podul Constanţa va fi închis în jur de 15 octombrie. Este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens. De aceea am insistat să urgentăm lucrările şi să redeschidem traficul la două benzi pe sens", a precizat PMB, luni, într-o postare pe Facebook.

Potrivit PMB, muncitorii au montat traversele, şinele, au pus sistemele de calaj care aduc şina la cota asfaltului. Măsoară şi fixează şinele la distanţă milimetrică atât pe înălţime, cât şi între ele. Urmează să toarne două straturi de beton şi încă două de asfalt. Lotul 4 se întinde între Bd. Mihalache, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Bd. Gloriei şi câteva străzi adiacente.

„Vom lărgi deschiderea pasajului de sub podul Constanţa! Urmează să contractăm studiul de fezabilitate. Aici va fi nevoie de exproprieri, apoi vom da drumul la licitaţia pentru proiectare şi execuţie. Estimăm că şantierul îl vom deschide în 2028”, a transmis PMB.

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Editor : A.P.

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