Mașini fabrică Germania
Foto: Profimedia

O anchetă, cu ramificații inclusiv în România, a fost declanșată de către procurorii europeni. Aceștia au depistat o grupare care achiziționa mașini grav avariate, pe care ulterior le cosmetiza, vânzându-le ca noi. Fraudele fiscale au creat un prejudiciu de zeci de milioane de euro, anunță Digi24.

Ancheta declanșată de Parchetul European vizează o rețea care importa mașini second-hand din Statele Unite ale Americii și le vindea apoi în Europa, inclusiv în România, printr-un sistem de fraudă bine pus la punct.

Potrivit anchetatorilor, autoturismele erau cumpărate din SUA ca epave sau cu daună totală, apoi aduse în porturi europene, unde erau reparate superficial și introduse pe piață ca mașini în stare foarte bună. În acest proces, rețeaua destructurată de anchetatori ar fi folosit firme paravan și documente false pentru a evita plata taxelor vamale și a TVA.

Procurorii avertizează că multe dintre aceste vehicule aveau defecte ascunse grave, inclusiv elemente de siguranță lipsă sau nefuncționale, ceea ce reprezenta un risc major pentru cumpărători.

Ancheta se desfășoară în peste zece state europene, iar în România sunt vizate firme și persoane implicate în distribuția acestor autoturisme.

În urma perchezițiilor recente, mai mulți suspecți au fost reținuți, iar prejudiciul estimat de autorități se ridică la zeci de milioane de euro.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar Parchetul European anunță că vor urma și alte măsuri în acest dosar.

„Mama tuturor acordurilor" Mașinile europene exportate în India vor beneficia de o reducere a taxelor la 40%

Editor : C.A.

