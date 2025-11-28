Mii de avioane Airbus din familia A320 necesită o modificare urgentă a softului. Care e motivul și care sunt implicațiile

Grupul aeronautic european Airbus a anunţat vineri că a ordonat o modificare imediată a softului la un important număr de aeronave din familia A320, cea mai bine vândută gamă dintre tipurile de avioane produse de companie, transmite Reuters.

Surse din industrie au declarat pentru Reuters că ar putea fi afectate aproximativ 6.000 de avioane sau mai mult de jumătate din flota globală.

Un comunicat al Airbus arată că, în urma unui recent incident care a avut drept protagonistă o aeronavă din familia A320, a arătat că radiaţiile solare intense ar putea afecta datele critice pentru funcţionarea comenzilor de zbor.

„Airbus recunoaşte că aceste recomandări vor duce la perturbări operaţionale cu care se vor confrunta pasagerii şi clienţii” a precizat compania.

Incidentul care a dus la descoperirea problemei

Avertismentul vine în urma unui incident din 30 octombrie, în care un avion Jetblue care zbura de la Cancun la Newark, New Jersey, a suferit o defecțiune computerizată care a dus la o coborâre bruscă și neașteptată, fără intervenția pilotului, scrie Bloomberg.

Nimeni nu a fost rănit, iar avionul a fost deviat către Tampa, Florida. O anchetă ulterioară a descoperit că ELAC 2, unul dintre computerele care controlează suprafețele de control al zborului (eleroane, de exemplu), nu a funcționat corect.

Descoperirea riscă să devină o problemă serioasă pentru Airbus, având în vedere că familia A320 este de departe cea mai utilizată gamă de avioane a companiei. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, majoritatea avioanelor pot primi o actualizare simplă din cabina de pilotaj, cu un timp de nefuncționare minim.

Însă aproximativ 1.000 de avioane mai vechi vor avea nevoie de o actualizare hardware și vor trebui să rămână la sol pe durata întreținerii, au spus persoanele respective, care au cerut să nu fie identificate, discutând despre concluzii care nu sunt publice.

Producătorul, cu sediul în Toulouse, în sudul Franței, a declarat că solicită o așa-numită Alert Operators Transmission (AOT) pentru a implementa remediile și că AOT va fi reflectată într-o directivă de urgență a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, autoritatea de reglementare a regiunii.

Airbus a refuzat să comenteze detaliile și durata măsurilor de întreținere. Directiva EASA va conține probabil mai multe informații despre remedierea exactă și amploarea actualizărilor.

A320 este avionul concurent al modelului Boeing 737, iar cele două familii de avioane de linie sunt motorul industriei aviației civile. Airbus s-a confruntat deja cu probleme la motoarele noilor sale avioane A320neo (new engine option, n.r.), construite de Pratt & Whitney, care au forțat scoaterea temporară din serviciu a sute de avioane pentru întreținere.

A320 zboară folosind așa-numitul sistem fly-by-wire, care se bazează pe comenzi electronice și nu pe mecanisme hidraulice. Sistemul ELAC, care înseamnă Elevator Aileron Computers, ajută la gestionarea parametrilor critici de zbor, cum ar fi declanșarea stabilizatorului, și asigură că aeronava rămâne în limitele de zbor prescrise, prevenind forțarea comenzilor sau activarea accidentală a acestora.

