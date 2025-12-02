Airbus a anunțat că sub 100 de aeronave A320 mai așteaptă remedierea softului după alerta globală declanșată de incidentul JetBlue

Airbus a transmis marți, 2 decembrie, informații actualizate privind măsurile preventive aplicate aeronavelor din familia A320, după alerta emisă pe 28 noiembrie printr-o informare de tip Alert Operators Transmission (AOT). În documentul oficial, producătorul european a precizat că, din aproximativ 6.000 de aeronave potențial afectate, marea majoritate au beneficiat deja de modificările necesare, iar „mai puțin de 100 de aeronave” se află încă în curs de remediere. Anunțul vine după un weekend în care zeci de companii aeriene și mii de pasageri au fost afectați de întârzieri și anulări, inclusiv în România, unde majoritatea curselor comerciale sunt operate cu aeronave din familia A320.

Problema software a fost descoperită în urma unui incident petrecut pe 30 octombrie, când un avion JetBlue, de tip Airbus A320, care zbura de la Cancun la Newark, a suferit o defecțiune critică a unuia dintre computerele de control al zborului, cunoscut sub numele de ELAC 2.

Defecțiunea a produs o coborâre bruscă și neașteptată a aeronavei, fără intervenția pilotului.

Avionul a aterizat în siguranță, fiind deviat către Tampa, Florida, iar nimeni nu a fost rănit.

Investigația Airbus a arătat ulterior că radiațiile solare intense pot afecta date critice folosite de sistemele fly-by-wire, ceea ce poate duce la anomalii în controlul suprafețelor de zbor.

Deși situația este extrem de rară, producătorul european a decis să emită o Alert Operators Transmission, un document prin care le-a cerut tuturor operatorilor care utilizează aeronave din familia A320 să instaleze urgent o versiune anterioară și stabilă de software.

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a confirmat că măsura este una preventivă, dar obligatorie, update-ul trebuind instalat înainte ca aeronavele să poată zbura din nou.

CITEȘTE ȘI: Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă

28 noiembrie: Airbus a emis alertă globală și a cerut măsuri imediate

Pe 28 noiembrie, Airbus a emis informarea de tip Alert Operators Transmission (AOT), prin care a cerut tuturor operatorilor care folosesc aeronave din familia A320 să aplice imediat o actualizare de software, ca măsură de precauție.

AOT-ul transmisa declanșat imediat un val de reacții în industria aviatică, întrucât actualizarea software era necesară pentru aproximativ 6.000-6.500 de aeronave, ceea ce reprezintă peste jumătate din flota globală de Airbus A320.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Mii de avioane Airbus din familia A320 necesită o modificare urgentă a softului. Perturbări ale traficului aerian, inclusiv în România

Cum a fost afectată România

România a resimțit rapid efectele. Potrivit site-ului BoardingPass, peste 60% dintre zborurile spre și dinspre România sunt operate cu aeronave din familia A320, iar nouă companii aeriene care operează în țară au înmatriculate aproximativ 30 de astfel de avioane.

Wizz Air a anunțat încă de vineri seară, 28 noiembrie, că unele dintre cursele sale din weekend ar putea fi afectate.

Compania a precizat că aeronavele vizate au fost programate imediat pentru mentenanță, iar pasagerii au fost informați despre eventualele modificări.

În cursul zilei de sâmbătă, Wizz Air a transmis că actualizarea software a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale afectate și că toate zborurile programate vor fi operate normal.

Tot în context local, Air France a confirmat anularea curselor operate vineri seară și sâmbătă dimineață, iar alte companii au înregistrat întârzieri izolate din cauza rotației aeronavelor.

CITEȘTE ȘI: Lista companiilor aeriene afectate de rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320. Șase dintre ele operează în România

O nouă problemă tehnică: panouri de fuzelaj cu potențiale defecte

Luni, 1 decembrie, Airbus a confirmat apariția unei noi situații tehnice, separat de problema software.

Compania a identificat „probleme de calitate” la panourile metalice ale fuzelajului pentru un număr redus de aeronave din familia A320, panouri furnizate de un subcontractor.

Airbus a precizat că problema a fost identificată și limitată, iar doar o parte dintre aeronave vor necesita măsuri suplimentare.

Deși defectul poate întârzia unele livrări, nu există indicii că aeronavele aflate deja în serviciu ar fi afectate operațional.

CITEȘTE ȘI: Airbus anunţă o nouă problemă la avioanele A320. Ce au descoperit inginerii companiei

Editor : A.D.