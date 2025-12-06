Live TV

Expert: Raze cosmice dintr-o galaxie îndepărtată au lovit un avion. Acesta a căzut în gol, iar 15 oameni au ajuns la spital

Data publicării:
gaaxie supernova
Foto: Nasa.gov

Un expert în domeniul spațial și al radiațiilor susține că un incident în urma căruia un avion Airbus al companiei JetBlue a căzut în gol câteva mii de metri, ar fi fost cauzat de „raze cosmice”. Declarația contrazice o explicație a Airbus, producătorul avionului, care a invocat „radiațiile solare” drept cauză. Cel puțin 15 persoane au fost spitalizate în urma incidentului aviatic.

Pe 30 octombrie, un avion JetBlue Airbus A320 care zbura din Mexic în New Jersey a suferit o scădere bruscă a altitudinii, forțând o aterizare de urgență în Tampa, Florida. La momentul respectiv, Tampa Rescue a confirmat că „aproximativ 15 -20 de pasageri au fost evaluați și transportați la spitale locale cu răni care nu le pun viața în pericol”, relatează People.

După o lună, Airbus a emis o declarație care oferea o explicație a incidentului.

„Analiza unui eveniment recent care a implicat o aeronavă din familia A320 a relevat că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor. În consecință, Airbus a identificat un număr semnificativ de aeronave din familia A320 aflate în prezent în serviciu, care ar putea fi afectate.”, a spus compania într-o declarație din 28 noiembrie.

Ulterior, Airbus a solicitat ca peste 6.000 de aeronave să implementeze imediat o actualizare software pentru a se asigura că flota poate zbura în siguranță. Avioanele au fost imobilizate la sol pentru scurt timp în această săptămână pentru ca actualizarea să poată fi făcută.

Acum însă, Clive Dyer, expert în spațiu și radiații la Universitatea din Surrey, Marea Britanie, contrazice parțial teoria Airbus.

Deși erupțiile solare pot afecta funcționarea electronică a aeronavelor, Dyer a declarat pentru Space.com că nivelurile de radiație solară din 30 octombrie au fost banale și nici pe departe apropiate de nivelurile care ar fi putut afecta zborul.

În schimb, el crede că zborul ar fi putut fi lovit de o rază cosmică: „un flux de particule de înaltă energie provenind de la o stea îndepărtată care a explodat și care ar fi putut călători milioane de ani înainte de a ajunge pe Pământ”, a spus el

„Razele cosmice pot interacționa cu microelectronica modernă și pot schimba starea unui circuit. Pot provoca o simplă inversare a bitului, cum ar fi o trecere de la 0 la 1 la 1 sau de la 1 la 0. Pot denatura informațiile și pot face ca lucrurile să meargă prost. Dar pot provoca și defecțiuni hardware, atunci când induc un curent într-un dispozitiv electronic și îl ard”, a spus Dyer.

Când stelele masive explodează ca supernove, ele emit frecvent raze cosmice, trimițând averse de particule către atmosfera Pământului. Erupțiile solare sunt o altă sursă a acestor particule, dar acestea pot fi de zeci sau chiar mii de ori mai puternice și mai dăunătoare, potrivit Space.com.

Niveluri potențial periculoase de radiații solare au apărut în atmosferă la mai puțin de două săptămâni după incidentul în care a fost implicat avionul JetBlue, ceea ce ar putea explica actualizarea bruscă de software la Airbus.

„Trebuie ca producătorii să fabrice electronice rezistente, în special în unități critice pentru siguranță. Problema este că, în peste 20 de ani, au devenit mulțumiți de ei, deoarece nu au existat evenimente meteorologice solare semnificative,” ”, a spus Dyer.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Digi Sport
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2025_12_05_08_31_08
Avion de pasageri, în flăcări, înainte de decolare pe un aeroport din Brazilia
pilot
Momentul în care un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează, înainte ca avionul său se prăbuşească
profimedia-0933317745
Taiwanul avertizează: Avioane mlilitare chineze au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine
SINGAPORE, SINGAPORE - FEBRUARY 18: China s self-developed passenger jet C919 performs a rehearsal flight during a previ
Airbus a anunțat că sub 100 de aeronave A320 mai așteaptă remedierea softului după alerta globală declanșată de incidentul JetBlue
centrala de la Cernobîl
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
Recomandările redacţiei
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a...
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun...
Ultimele știri
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă