Expert: Raze cosmice dintr-o galaxie îndepărtată au lovit un avion. Acesta a căzut în gol, iar 15 oameni au ajuns la spital

Un expert în domeniul spațial și al radiațiilor susține că un incident în urma căruia un avion Airbus al companiei JetBlue a căzut în gol câteva mii de metri, ar fi fost cauzat de „raze cosmice”. Declarația contrazice o explicație a Airbus, producătorul avionului, care a invocat „radiațiile solare” drept cauză. Cel puțin 15 persoane au fost spitalizate în urma incidentului aviatic.

Pe 30 octombrie, un avion JetBlue Airbus A320 care zbura din Mexic în New Jersey a suferit o scădere bruscă a altitudinii, forțând o aterizare de urgență în Tampa, Florida. La momentul respectiv, Tampa Rescue a confirmat că „aproximativ 15 -20 de pasageri au fost evaluați și transportați la spitale locale cu răni care nu le pun viața în pericol”, relatează People.

După o lună, Airbus a emis o declarație care oferea o explicație a incidentului.

„Analiza unui eveniment recent care a implicat o aeronavă din familia A320 a relevat că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor. În consecință, Airbus a identificat un număr semnificativ de aeronave din familia A320 aflate în prezent în serviciu, care ar putea fi afectate.”, a spus compania într-o declarație din 28 noiembrie.

Ulterior, Airbus a solicitat ca peste 6.000 de aeronave să implementeze imediat o actualizare software pentru a se asigura că flota poate zbura în siguranță. Avioanele au fost imobilizate la sol pentru scurt timp în această săptămână pentru ca actualizarea să poată fi făcută.

Acum însă, Clive Dyer, expert în spațiu și radiații la Universitatea din Surrey, Marea Britanie, contrazice parțial teoria Airbus.

Deși erupțiile solare pot afecta funcționarea electronică a aeronavelor, Dyer a declarat pentru Space.com că nivelurile de radiație solară din 30 octombrie au fost banale și nici pe departe apropiate de nivelurile care ar fi putut afecta zborul.

În schimb, el crede că zborul ar fi putut fi lovit de o rază cosmică: „un flux de particule de înaltă energie provenind de la o stea îndepărtată care a explodat și care ar fi putut călători milioane de ani înainte de a ajunge pe Pământ”, a spus el

„Razele cosmice pot interacționa cu microelectronica modernă și pot schimba starea unui circuit. Pot provoca o simplă inversare a bitului, cum ar fi o trecere de la 0 la 1 la 1 sau de la 1 la 0. Pot denatura informațiile și pot face ca lucrurile să meargă prost. Dar pot provoca și defecțiuni hardware, atunci când induc un curent într-un dispozitiv electronic și îl ard”, a spus Dyer.

Când stelele masive explodează ca supernove, ele emit frecvent raze cosmice, trimițând averse de particule către atmosfera Pământului. Erupțiile solare sunt o altă sursă a acestor particule, dar acestea pot fi de zeci sau chiar mii de ori mai puternice și mai dăunătoare, potrivit Space.com.

Niveluri potențial periculoase de radiații solare au apărut în atmosferă la mai puțin de două săptămâni după incidentul în care a fost implicat avionul JetBlue, ceea ce ar putea explica actualizarea bruscă de software la Airbus.

„Trebuie ca producătorii să fabrice electronice rezistente, în special în unități critice pentru siguranță. Problema este că, în peste 20 de ani, au devenit mulțumiți de ei, deoarece nu au existat evenimente meteorologice solare semnificative,” ”, a spus Dyer.

