CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina: „Va avea un rol dual: civil şi militar”

„Premieră strategică! Lansăm licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuţi - Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil şi militar”, a transmis Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

Acest proiect unicat în portofoliul CNAIR, finanţat prin instrumentul SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei), care depăşeşte graniţele României, prevede:

- construcţia a 12,65 km de drum expres nou în România,

- modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei),

- modernizarea a 15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei).

Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiţia decisivă pentru a obţine această finanţare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106).

Pe noul sector de drum expres vom construi inclusiv: un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret, 2 noduri rutiere majore: Siret Sud şi Siret Nord şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC).

„După ce va fi validată documentaţia, publicăm anunţul de participare, care va stabili şi data limită pentru depunerea ofertelor. Prin acest nou proiect România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi NATO”, se mai arată în postare.

Editor : A.P.