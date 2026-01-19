Noul șef al „Apelor Române” este Dragoş Doru Cazan, director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor

Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei.

După finalizarea procedurii de selecţie şi a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul privind numirea lui Doru Dragoş Cazan în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), începând de marţi, anunţă Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă.

Totodată, începând de luni, toate înregistrările video ale interviurilor susţinute de candidaţi sunt publice şi pot fi consultate pe contul oficial de Youtube al MMAP, ca parte a angajamentului asumat pentru un proces transparent şi responsabil.

„Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului Mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecţie deschisă şi să o ducem până la capăt în deplină transparenţă. Le mulţumesc membrilor comisiei de evaluare pentru profesionalismul, rigoarea şi imparţialitatea cu care au analizat candidaţii şi pentru contribuţia lor la credibilitatea acestui proces. De asemenea, îi mulţumesc domnului Sorin Rîndaşu pentru activitatea desfăşurată în calitate de director general interimar al ANAR într-o perioadă solicitantă. Numărul mare de candidaţi şi calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea şi profesionalizarea acestei instituţii. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informaţiilor relevante cu privire la candidaţii care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experienţă solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât şi reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competenţa, integritatea şi performanţa contează cu adevărat”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit comunicatului, dr. ing. Doru Dragoş Cazan are peste trei decenii de experienţă în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundaţii şi coordonării investiţiilor publice în infrastructura hidrologică. Din 2021 este director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Acesta a mai ocupat şi funcţia de şef al Serviciului Managementul Riscului la Inundaţii şi Secetă în cadrul INHGA, respectiv funcţia de director general ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor, emiterea avizelor şi autorizaţiilor şi implementarea Directivei Cadru Apă.

Cazan este absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, deţine un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA) şi a beneficiat de mai multe cursuri şi stagii de pregătire în Franţa şi Germania. A reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale şi internaţionale privind calitatea apelor şi managementul Dunării şi a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel naţional.

