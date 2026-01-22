Live TV

Nicușor Dan la summitul Consiliului European.
Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că avem nevoie de relaţia transatlantică Europa-România” și a apreciat totodată că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali. Preşedintele a remarcat, în schimb, că invitarea României în Consiliul pentru Pace nu este o chestiune simplă, el arătând că este vorba despre o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză.

România are nevoie de relaţia transatlantică, alături de familia europeană, a punctat, înainte de evenimentul de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan.

Este un Consiliu European informal, care are ca obiect relaţia transatlantică şi asta are mai multe componente, cum intuiţi: Groenlanda, tarife, Ucraina - foarte important - și posibil să discutăm şi despre Mercosur”, a afirmat preşedintele.

Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa -România, şi că e foarte bine că, aşa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”, a spus şeful statului.

Întrebat care este poziţia oficială a României vizavi de ceea ce se întâmplă cu Groenlanda, şeful statului a precizat: Poziţia României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important, care ţine de dreptul internaţional şi, pe de altă parte, pe orice chestiuni care ţin de apărare, care sunt legitime, mai ales în contextul în care e vorba de două ţări NATO, trebuie purtat dialog”.

„Intrarea în Consiliul pentru Pace nu e o chestiune simplă”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Bruxelles, despre propunerea preşedintelui Trump pentru ca România să intre în Consiliul pentru Pace.

O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă daţi seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile şi obligaţiile care ar rezulta din această cartă cu toate celelalte carte, carta ONU, de exemplu, la care România este parte”, a spus preşedintele României.   

Preşedintele american Donald Trump a semnat împreună cu alţi lideri documente de înfiinţare a „Consiliului pentru Pace”, miercuri, în finalul unui eveniment organizat la Davos. 

Ce spune Nicuşor Dan despre criticile lansate de Zelenski asupra liderilor europeni

Nicuşor Dan a fost întrebat și despre declaraţiile critice pe care le-a avut preşedintele Ucrainei, la adresa liderilor europeni. Şeful statului a spus că „important este dialogul”.

„Bineînţeles că dumneavoastră, media, sunteţi foarte importanţi şi declaraţiile publice sunt, de asemenea, importante pentru opinia publică. Important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru”, a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.

Nicuşor Dan, despre scenariul unirii cu Republica Moldova: Pentru moment, nu suntem acolo

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, totodată, dacă România este pregătit să ia în serios scenariul unirii cu Republica Moldova.

În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo”, a răspuns şeful statului.

Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în pace, mai ales în actualul context regional şi internaţional, a explicat, joi, preşedinta Maia Sandu în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an.

Ea a precizat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni şi a repetat că ţara se va concentra pe aderarea la UE, întrucât nu există în prezent o opinie publică favorabilă unirii în rândul electoratului moldovean.

