Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că „avem nevoie de relaţia transatlantică Europa-România” și a apreciat totodată că, „în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”. Preşedintele a remarcat, în schimb, că invitarea României în Consiliul pentru Pace „nu este o chestiune simplă”, el arătând că este vorba despre o cartă „care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză”.

„Este un Consiliu European informal, care are ca obiect relaţia transatlantică şi asta are mai multe componente, cum intuiţi: Groenlanda, tarife, Ucraina - foarte important - și posibil să discutăm şi despre Mercosur”, a afirmat preşedintele.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa -România, şi că e foarte bine că, aşa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”, a spus şeful statului.

Întrebat care este poziţia oficială a României vizavi de ceea ce se întâmplă cu Groenlanda, şeful statului a precizat: „Poziţia României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important, care ţine de dreptul internaţional şi, pe de altă parte, pe orice chestiuni care ţin de apărare, care sunt legitime, mai ales în contextul în care e vorba de două ţări NATO, trebuie purtat dialog”.

„I ntrarea în Consiliul pentru Pace nu e o chestiune simplă”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Bruxelles, despre propunerea preşedintelui Trump pentru ca România să intre în Consiliul pentru Pace.

„O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă daţi seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile şi obligaţiile care ar rezulta din această cartă cu toate celelalte carte, carta ONU, de exemplu, la care România este parte”, a spus preşedintele României.

Preşedintele american Donald Trump a semnat împreună cu alţi lideri documente de înfiinţare a „Consiliului pentru Pace”, miercuri, în finalul unui eveniment organizat la Davos.

Ce spune Nicuşor Dan despre criticile lansate de Zelenski asupra liderilor europeni Nicuşor Dan a fost întrebat și despre declaraţiile critice pe care le-a avut preşedintele Ucrainei, la adresa liderilor europeni. Şeful statului a spus că „important este dialogul”. „Bineînţeles că dumneavoastră, media, sunteţi foarte importanţi şi declaraţiile publice sunt, de asemenea, importante pentru opinia publică. Important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru”, a mai spus Nicuşor Dan. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian. Nicuşor Dan, despre scenariul unirii cu Republica Moldova: Pentru moment, nu suntem acolo Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, totodată, dacă România este pregătit să ia în serios scenariul unirii cu Republica Moldova. „În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo”, a răspuns şeful statului. Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în pace, mai ales în actualul context regional şi internaţional, a explicat, joi, preşedinta Maia Sandu în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an. Ea a precizat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni şi a repetat că ţara se va concentra pe aderarea la UE, întrucât nu există în prezent o opinie publică favorabilă unirii în rândul electoratului moldovean.

