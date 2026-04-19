Premieră pentru România. Oradea devine primul oraș din țară care primește finanțare europeană de aproximativ 270 de milioane de euro pentru primul tram-tren. Altfel spus, rețeaua de tramvai și cea de cale ferată vor fi conectate, iar oamenii vor putea circula pe ambele, fără transbordare. Un singur vehicul care poate circula pe ambele tipuri de șine costă peste 6,4 milioane de euro. Lungimea totală a traseului feroviar va fi de aproximativ 33 de kilometri. „Este singurul proiect de o asemenea complexitate din România”, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.

Locuitorii din zona metropolitană Oradea, dar și turiștii vor putea circula pe un traseu continuu - pe liniile de tramvai, dar și pe cele de cale ferată. Proiectul, realizat în premieră, presupune reabilitarea liniilor existente, înființarea altora noi, dar și cumpărarea unor vehicule speciale, care vor putea circula pe ambele rețele.

„O să ajute tinerii să meargă și la țară, și să vină la serviciu”, e de părere un localnic.

„Eu zic că va fi un proiect foarte ok pentru dezvoltarea orașului, pentru populație, pentru toată lumea. Ceva modern!”, e de părere un tânăr.

„Este singurul proiect de o asemenea complexitate din România. Vom achiziționa 14 vehicule cu care vom operaționaliza toată această infrastructură”, a declarat, pentru Digi24, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.

Un vehicul care poate circula pe ambele tipuri de șine costă peste 6,4 milioane de euro.

„Ele sunt speciale datorită versatilității lor, posibilității lor de a circula și pe rețea operabilă, și neinteroperabilă și celălalt pe rețeaua de tramvai și rețeaua neinteroperabilă CF și autonomia, posibilitatea de autopropulsare 1,25 km, în condiții de operare. Cel CF va avea 100 km/oră - viteza operațională, cel pe rețeaua de tramvai va avea maxim 60 km/h”, explică Marius Nicoruț, director tehnic trasnport local OTL.

Valoarea proiectului este uriașă: 280 de milioane de euro, din care 10,7 milioane de euro reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Bihor, iar restul sunt fonduri europene.

Lungimea totală a traseului feroviar este de 33,4 km. Vor fi construite 5 poduri, trei pasaje pietonale, patru pasarele, 34 de podețe și două pasaje rutiere.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia