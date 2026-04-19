Live TV

Revoluție în transporturi: Orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară

Data publicării:
tram-tren oradea
Proiectul, realizat în premieră, presupune reabilitarea liniilor existente, înființarea altora noi, dar și cumpărarea unor vehicule speciale. Sursa foto: colaj Consiliul Județean Bihor

Premieră pentru România. Oradea devine primul oraș din țară care primește finanțare europeană de aproximativ 270 de milioane de euro pentru primul tram-tren. Altfel spus, rețeaua de tramvai și cea de cale ferată vor fi conectate, iar oamenii vor putea circula pe ambele, fără transbordare. Un singur vehicul care poate circula pe ambele tipuri de șine costă peste 6,4 milioane de euro. Lungimea totală a traseului feroviar va fi de aproximativ 33 de kilometri. „Este singurul proiect de o asemenea complexitate din România”, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.

Locuitorii din zona metropolitană Oradea, dar și turiștii vor putea circula pe un traseu continuu - pe liniile de tramvai, dar și pe cele de cale ferată. Proiectul, realizat în premieră, presupune reabilitarea liniilor existente, înființarea altora noi, dar și cumpărarea unor vehicule speciale, care vor putea circula pe ambele rețele.

„O să ajute tinerii să meargă și la țară, și să vină la serviciu”, e de părere un localnic.

„Eu zic că va fi un proiect foarte ok pentru dezvoltarea orașului, pentru populație, pentru toată lumea. Ceva modern!”, e de părere un tânăr.

„Este singurul proiect de o asemenea complexitate din România. Vom achiziționa 14 vehicule cu care vom operaționaliza toată această infrastructură”, a declarat, pentru Digi24, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.

Un vehicul care poate circula pe ambele tipuri de șine costă peste 6,4 milioane de euro.

„Ele sunt speciale datorită versatilității lor, posibilității lor de a circula și pe rețea operabilă, și neinteroperabilă și celălalt pe rețeaua de tramvai și rețeaua neinteroperabilă CF și autonomia, posibilitatea de autopropulsare 1,25 km, în condiții de operare. Cel CF va avea 100 km/oră - viteza operațională, cel pe rețeaua de tramvai va avea maxim 60 km/h”, explică Marius Nicoruț, director tehnic trasnport local OTL.

Valoarea proiectului este uriașă: 280 de milioane de euro, din care 10,7 milioane de euro reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Bihor, iar restul sunt fonduri europene.

Lungimea totală a traseului feroviar este de 33,4 km. Vor fi construite 5 poduri, trei pasaje pietonale, patru pasarele, 34 de podețe și două pasaje rutiere.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
4
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
grindeanu bolojan
5
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”. Avertisment privind stabilitatea politică și investițiile
Rovos Rail: The Most Luxurious Train in the World
China deschide o nouă rută feroviară spre Europa: axă euroasiatică, alternativă la traseele tradiționale
Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Investiții de 3,5 miliarde de euro în energie și gaze au fost negociate la Washington, anunță Bogdan Ivan
tren cfr
Cel mai lung tunel feroviar din România prinde contur: va avea 10 kilometri și va costa 1 miliard de euro
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul a ales cele trei companii pentru jalonul din PNRR. Oana Gheorghiu: „Două sunt din transporturi și una din energie”
Recomandările redacţiei
Trump Pope
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a...
militari americani
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz...
Fostul președinte american Bill Clinton. Foto- Profimedia Images
„Depinde ce înseamnă cuvântul «este»”. Cele mai bune 10 scuze...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 19 aprilie 2026. La Joker sunt în joc peste 12,8 milioane de euro. Reporturi mari la 6/49 și Noroc
Metodă naturală inovatoare: terapia cu aerul din stup. Județele din România unde oamenii pot face apiterapie: „E foarte benefică”
Opt din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Românii admit că cer sfaturi medicale de la chatbot: „E mai la îndemână decât doctorul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Fanatik.ro
Cine este tenismenul care l-a înnebunit pe Ion Țiriac. „Valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Durerea apărută după câteva înghițituri de alcool i-a schimbat complet viața: „Într-o clipă eram bine, în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e...
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Ministrul muncii va fi schimbat Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a anunțat-o?
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...