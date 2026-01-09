România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina. CNAIR: Avem tot interesul să dezvoltăm acest tip de infrastructură

România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava - Siret. Este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Este un proiect cu rol dual, civil și militar, și ca atare aceste fonduri SAFE acordate de Uniunea Europeană se justifică sau pot fi acordate aceste fonduri doar dacă contractele sau proiectele care sunt construite pe teritoriul unui stat aduc beneficii și altui stat vecin. Toate statele membre NATO și UE practic trebuie, pentru propria siguranță, în primul rând, să ia măsuri pentru a-și întări capacitățile militare. Și aici vorbim nu numai de capacitățile de deplasare a forțelor armate, ci și capacitățile de producție a tehnicii militare. Iar noi, România, suntem la frontieră cu Ucraina, adică la frontiera cu un conflict între un stat din Europa și o forță și o putere majoră mondială. Deci avem tot interesul să dezvoltăm acest tip de infrastructură.

Editor : A.P.