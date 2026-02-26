Viktor Orban cere intervenția UE în criza conductei Drujba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Premierul ungar Viktor Orbán a cerut Uniunii Europene să trimită o „misiune de constatare a faptelor” pentru a verifica situația conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina privind tranzitul de petrol. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán susține că această dispută trebuie clarificată înainte ca Budapesta să își dea acordul pentru plata împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie The Guardian.

Orbán a îndemnat Uniunea Europeană să formeze o „misiune de constatare a faptelor” pentru a inspecta conducta Drujba, pe fondul escaladării tensiunilor cu Ucraina.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán a susținut că inițiativa sa urmărește „să faciliteze soluționarea la timp a acestei probleme”, care a blocat plata împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

El a cerut ca misiunea să includă experți din Ungaria și Slovacia, țară care este, de asemenea, afectată în continuare de perturbarea tranzitului de petrol prin conductă.

Totodată, l-a asigurat pe Costa că Ungaria va accepta concluziile unei astfel de misiuni, indiferent care vor fi acestea.

