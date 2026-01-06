Live TV

Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Licitaţie pentru ultimul lot din tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni

Data publicării:
a8
Foto: Facebook/ Ionel Scrioșteanu
Din articol
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova, a fost lansată, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu. Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanţare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe.

„Autostrada Unirii A8 nu înseamnă doar legarea regiunilor istorice ale României sau conectarea cu vestul Europei, ci şi în unirea la nivel de infrastructură cu Basarabia, pas decisiv spre integrarea sa în reţeaua europeană de transport. România îşi asumă acest rol strategic şi se implică direct în realizarea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. În acest sens, a fost lansată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova”, a scris oficialul, pe Facebook.

Termenul de depunere al ofertelor este 26 ianuarie 2026, ora 15.00.

Ce presupune contractul:

  • 15 km lungime traseu
  • 14 poduri şi pasaje
  • 2 tunele, dintre care cel mai lung va avea 1700 m lungime
  • 2 noduri rutiere cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti
  • 2,77 km drum de legătură între nodul Golăieşti şi Podul de Flori peste Prut de la Ungheni, dar şi construirea primilor km de Autostradă pe teritoriul Basarabiei (4,7 km) şi conexiunea cu viitorul hub logistic multimodal - obiectul unei cereri comune de finanţare a celor două ţări.

Hubul logistic va fi amenajat pe un teren de 18 hectare la staţia Bereşti (raionul Ungheni) şi este gândit ca un punct-cheie la frontiera estică a Uniunii Europene, cu acces direct la: reţeaua extinsă TEN-T, sistemul feroviar (ecartament UE şi ecartament larg) şi coridoarele Centru-Nord.

„Principalele caracteristici sunt: va deservi toate tipurile de transport terestru de mărfuri, este proiectat pentru deservirea a câteva sute de mii de tone annual, are potenţial de creştere spre peste 1,5 milioane tone/an”, adaugă Scrioşteanu.

Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanţare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe.

Procedura de licitaţie publică este desfăşurată de Compania Naţională de Investiţii Rutiere.

„Prin realizarea acestui obiectiv strategic, facem un pas esenţial nu doar în dezvoltarea infrastructurii României, ci şi în conectarea Republicii Moldova la reţeaua de transport europeană, cu efecte directe asupra economiei, mobilităţii şi securităţii regionale”, mai spune secretarul de stat.

 

