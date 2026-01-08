Live TV

Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Traficul este restricţionat

Circulaţia rutieră se desfăşoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, începând de joi, circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse.

Circulaţia pe Podul Prieteniei a fost redeschisă pe 18 decembrie 2025 pe ambele sensuri de mers.

Măsura a fost valabilă până pe 8 ianuarie, când lucrările la pod sunt reluate şi se circulă din nou pe o singură bandă.

