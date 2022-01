Sorin Grindeanu: Am propus Bulgariei să ne concentrăm pe proiectul unui nou pod la Giurgiu-Ruse

Un nou pod la Giurgiu - Ruse ar trebui să fie proiectul pe care să se concentreze autorităţile din România şi Bulgaria, a transmis, vineri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, după o întâlnire cu miniştrii Dezvoltării Regionale şi Transporturilor din țara vecină.

"Discuţii constructive astăzi (vineri, n.r.) la Ruse prin care am deblocat Memorandumul bilateral cu Bulgaria semnat în martie 2019. Am transmis clar intenţiile şi obiectivele României atât vicepremierului şi ministrului bulgar pentru Dezvoltare Regională, Grozdan Karadjov, cât şi ministrului Transporturilor şi Comunicaţiilor, Nikolay Sabev: este important ca partea românească a Dunării să fie navigabilă, aşa cum prevede proiectul FastDanube. Autorităţile bulgare au reafirmat că doresc construirea unor poduri noi peste Dunăre, motiv pentru care am propus ca proiectul unui nou pod la Giurgiu-Ruse să fie cel asupra căruia să ne concentrăm într-o primă fază", a notat Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Transporturilor a propus autorităţilor bulgare să apeleze la sprijinul experţilor români pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate al Bulgariei necesar punerii în practică a proiectului "Fast Danube".

"Mai mult, am oferit sprijinul experţilor români pentru a ajuta partea bulgară să finalizeze Studiul de Fezabilitate necesar punerii în practică a proiectului Fast Danube. Pentru a accelera implementarea proiectelor, am convenit reluarea întâlnirilor, la nivel tehnic, a grupurilor de lucru, care vor fi coroborate cu întrevederi trimestriale la nivelul miniştrilor. Următoarea întâlnire ar urma să aibă loc la Giurgiu", a adăugat Sorin Grindeanu.

Editor : A.A.