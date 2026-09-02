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Siegfried Mureșan: Pesediștii vor guvernul lor ca să se remufeze la banul public

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Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Pesediștii vor un guvern doar al lor ca „să se remufeze la banul public” „De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean, în timp ce formează zilnic o majoritate antieuropeană alături de AUR?”

Siegfried Mureșan acuză PSD că după ce a dat jos Guvernul Bolojan alături de AUR, acum dă vina pe PNL că România nu mai are un Executiv cu puteri depline. „Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu”, scrie europarlamentarul pe Facebook. Europarlamentarul mai spune că social-democrații vor un guvern doar al lor ca să se „remufeze la banul public”.

„Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii știu că PSD și AUR au dărâmat Guvernul și au generat criza politică. Românii știu că PSD a dat jos Guvernul nu de dragul oamenilor, ci de frica reformelor pe care Guvernul Bolojan le-a implementat și prin care a tăiat conducta de bani spre clientela PSD”, a scris Mureșan pe Facebook.

Pesediștii vor un guvern doar al lor ca „să se remufeze la banul public”

Potrivit acestuia, social-democrații vor un guvern al lor ca să acceadă la putere și să anuleze reformele Guvernului Bolojan, „să readucă risipa și să se remufeze la banul public”.

Europarlamentarul spune că PNL nu va accepta un guvern „iresponsabil controlat de PSD. Pentru că ar risca să anuleze eforturile din ultimul an ale Guvernului Bolojan și ale românilor”.

„Dacă PSD vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR pentru a o face, vedem zilnic cum utilizează această majoritate în parlament. De ce PSD așteaptă de la PNL să rezolve o problemă pe care PSD a creat-o?

„De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean, în timp ce formează zilnic o majoritate antieuropeană alături de AUR?”

De ce nu folosește PSD aceeași majoritate cu AUR și încearcă de șase luni să rupă PNL pentru a construi o majoritate din rămășițe?

De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean cu voturile PNL, în timp ce formează zilnic o majoritate antieuropeană alături de AUR?”, se întreabă retoric Siegfried Mureșan.

„Nu l-am auzit pe Sorin Grindeanu explicând până acum aceste contradicții”, conchide liberalul.

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Editor : Liviu Cojan

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