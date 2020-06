Un tronson din autostrada Comarnic - Braşov va fi dat în folosinţă în luna noiembrie, cu zece luni mai devreme

Lucrările la autostrada Comarnic - Braşov, lotul 2, sectorul Cristian - Predeal, vor fi finalizate şi tronsonul va fi dat în folosinţă în luna noiembrie a acestui an, mai devreme cu zece luni faţă de graficul asumat prin contract, informează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), informează Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În prima parte a zilei de vineri, 19 iunie, ministrul de resort, Lucian Bode, şi prim-ministrul Ludovic Orban au efectuat o vizită pe amplasamentul autostrăzii Comarnic - Braşov, lotul 2, sectorul Cristian – Predeal.

Potrivit unui comunicat al MTIC, de la ultima vizită a ministrului Lucian Bode - începutul lunii aprilie - când stadiul fizic al lucrărilor era la 27,93%, în prezent, conform estimării realizate de constructor, s-a atins un nivel de peste 50%. Ministerul Transporturilor precizează că la acest progres al lucrărilor s-a ajuns "printr-o mobilizare corespunzătoare a constructorului, în ultima săptămână fiind prezente pe şantier foarte multe utilaje şi peste 200 de persoane".

"Astăzi am primit cea mai bună veste pe care puteam să o primim de la un antreprenor român serios, care execută pentru prima dată un tronson de autostradă şi anume că lucrările vor finalizate şi tronsonul va fi dat în trafic, în luna noiembrie a acestui an, mai devreme faţă de graficul asumat prin contract, vorbesc de luna august 2021. Cu zece luni mai devreme, ceea ce este foarte bine. În acest moment, în zona Braşovului, sunt multe investiţii şi pe feroviar. Tot ce înseamnă coridorul Braşov - Simeria, pe cele două secţiuni importante, Braşov - Apaţa şi Apaţa-Sighişoara, vorbim de investiţii de peste 1,2 miliarde de euro bani europeni", a precizat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Potrivit sursei citate, vizita a continuat la şantierul Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav, obiectiv de infrastructură important pentru dezvoltarea regională şi naţională, finanţat de Consiliul Judeţean Braşov.

Ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că în prezent lucrările au înaintat în mod vizibil faţă de stadiul la care erau la începutul lunii aprilie. Totodată, ministrul a precizat că, ţinând cont că lucrările la Aeroportul Băneasa sunt realizate de acelaşi antreprenor, este de aşteptat ca acelaşi ritm susţinut să fie înregistrat şi în cazul acestui obiectiv.

Lucian Bode: Au fost semnate contracte de proiectare şi execuţie pentru mai multe tronsoane de autostradă

"Vreau să felicit antreprenorul, pentru că eu am fost aici în aprilie împreună cu colegii mei, cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, cu domnul primar al Braşovului şi atunci era doar fundaţia şi atât. Azi, vedeţi cât de mult au avansat, felicit antreprenorul, am convingerea că acelaşi lucru se va întâmpla şi la Băneasa, pentru că e vorba de acelaşi antreprenor, unde aşteptăm să intre în execuţie, cu finalizarea lucrărilor la acele două corpuri A şi B şi la Rotondă. Felicitări administraţiei braşovene, tuturor care sunt implicaţi în dezvoltarea acestor proiecte. Sunt exemple, pe care noi le dăm în toată ţara unde ne deplasăm la proiecte de investiţii, pentru că aşa cum ştiţi, noi în guvern, în ceea ce priveşte infrastructura de transport, avem 3 direcţii clare de acţiune: în primul rând ne-am propus să nu închidem niciun şantier în toată această perioadă. Acest lucru l-am reuşit cu eforturi foarte mari, contractele sunt în derulare, iar plăţile sunt la zi. În al doilea rând ne-am propus să deschidem noi şantiere. Am dat ordinul de începere al lucrărilor, iar acest lucru s-a întâmplat pe aproximativ 70 de km de autostradă şi drumuri expres în cinci luni de zile", a menţionat Lucian Bode.

Acesta a subliniat că au fost semnate contracte de proiectare şi execuţie pentru tronsoane de autostradă sau cale ferată, aşa cum este Braşov - Simeria, cu cele două secţiuni din Braşov.

"Pe al treilea palier de acţiune, Guvernul va veni, în zilele următoare, cu un plan de dezvoltare a economiei, plan care va avea o componentă importantă - dezvoltarea infrastructurii de transport în România pentru următorii 10 ani. Este un demers important pentru că, pe o parte, trebuie să reactualizăm Master Planul General de Transport, iar pe de altă parte este un document obligatoriu pentru a accesa fondurile europene în exerciţiul 2021-2027. Nu în ultimul rând, aceasta este viziunea liberală, viziunea Guvernului Orban în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport în România, dar şi dezvoltarea economică a ţării", a mai spus Lucian Bode.

Editor web: Liviu Cojan