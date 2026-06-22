Lucian Bode: „În doar două săptămâni, PNL a reuşit să se degradeze atât de mult. S-a ajuns mult prea departe”

Deputatul PNL Lucian Bode, unul dintre cei cinci liberali cărora li s-a cerut demisia din partid, spune că s-a ajuns mult prea departe, iar în doar două săptămâni PNL a reuşit „să se degradeze atât de mult”.

„Simbolul care nu mai seamănă cu PNL. Mulţi m-au întrebat ce fac. Azi, la ora 12:00, mă uitam la desenul acesta (n.r. - cu sigla PNL) primit pe 5 iunie de la fetiţa mea şi îmi aminteam de entuziasmul şi încrederea cu care vorbeam cândva despre PNL. În doar două săptămâni, partidul a reuşit să se degradeze atât de mult încât simbolul acela al direcţiei ascendente nu mai seamănă deloc cu realitatea de azi. S-a ajuns mult prea departe, iar felul în care s-au luat deciziile în ultima perioadă spune totul despre ruptura dintre ceea ce promiteam oamenilor şi ceea ce vedem acum în interiorul partidului”, a scris el pe Facebook.

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Ultimatumul dat de conducerea PNL celor cinci membri ai partidului - Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu - de a părăsi formaţiunea liberală a expirat luni, la ora 12:00, astfel că aceştia urmează să fie excluşi din rândul liberalilor.

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Editor : B.P.