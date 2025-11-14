Live TV

Un fond de investiții american, prezent și în România, este interesat de activele Lukoil (Reuters)

Data publicării:
Lukoil
Fondul american de investiţii Carlyle, care este deja prezent în România, fiind principalul acţionar al companiei Black Sea Oil & Gas care extrage gaze din Marea Neagră, este interesat de activele Lukoil, scrie Reuters. Jurnaliștii au aflat că Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții.

Trezoreria SUA a respins o posibilă vânzare către casa elvețiană de comerț Gunvor, sugerând că în spatele acesteia este de fapt Kremlinul. 

Termenul limită de la care SUA vor sancționa orice companie din lume care face afaceri cu Lukoil este 21 noiembrie, iar Carlyle a informat compania rusă despre intențiile sale, potrivit Reuters.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești - Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei de către Rusia. Trezoreria SUA a emis o licență care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunțe la orice tranzacții cu Lukoil. SUA au blocat încercările Lukoil de a vinde activele traderului elvețian Gunvor.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol, în Rusia și în străinătate, și caută cumpărători pentru activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul mondial, și a căror valoare este estimată la aproximativ 22 miliarde de dolari, pe baza datelor financiare din 2024.

Carlyle este în stadiul preliminar al explorării achiziționării activelor. Compania caută să solicite o licență în SUA care să-i permită să cumpere activele înaintea începerii negocierilor, susțin sursele.

Reprezentanții Carlyle au refuzat să facă comentarii, cei ai Lukoil nu au răspuns solicitărilor de a comenta informația. Valoarea activelor administrate de Carlyle se ridică la 474 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, traderul global de materii prime Gunvor a anunțat că a retras propunerea sa de a cumpăra activele străine ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce Trezoreria SUA a numit compania „marioneta” Rusiei și a indicat că Washingtonul se opune tranzacției.

Decizia distruge ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziție a Gunvor și arată încercările Washingtonului de a folosi sancțiunile pentru a izola Rusia, ale cărei venituri au fost afectate de sancțiunile impuse în contextul invaziei declanșate de Moscova în Ucraina în februarie 2022.

„Carlyle are mai multe șanse să obțină aprobarea SUA, probabil la un preț redus. Întrebarea este dacă va avea timp să evalueze adecvat valoarea activelor”, a declarat Adi Imsirovic, directorul companiei de consultanță Surrey Clean Energy.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participații în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancțiuni au perturbat de asemenea operațiunile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol, din care numai un sfert (0,5%) în afara Rusiei. În România. are o rafinărie la Ploiești (Petrotel, momentan închisă pentru revizie) și un lanț de peste 300 de benzinării. 

Carlyle, care a refuzat să comenteze informațiile, este una dintre cele mai mari firme americane de private equity, specializată în achiziția, restructurarea și apoi revânzarea unor afaceri (sau doar participații). Apropiată de republicani, compania are dețineri de peste 470 de miliarde de dolari și este cunoscută mai ales pentru tranzacțiile cu companii din domeniul apărării.

În România, Carlyle controlează Black Sea Oil&Gas (BSOG), cea mai nouă exploatare de gaze offshore din Marea Neagră, care asigură peste 10% din producția anuală internă. A fost implicată și într-o firmă olandeză care operează perimetre de țiței și gaze preluate de la OMV Petrom în perioada 2016-2019, dar a ieșit din această investiție la începutul anului.

Deși președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că statul român poate prelua pentru o perioadă operațiunile Lukoil în România, joi seara, prim-ministrul Bolojan a afirmat că “dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse de guvernul SUA”.

 

