Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală”

Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere” guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene.

"Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană", a declarat vineri prim-ministrul naţionalist ungar, Viktor Orban, la un post de radio. "Nu vom accepta această soluţie, în mod clar ilegală şi contrară valorilor europene", a adăugat el.

Stoparea importurilor de gaz rusesc a fost "aleasă de Bruxelles pentru a reduce la tăcere un guvern care nu este de acord cu el", potrivit lui Orban.

În octombrie, UE a făcut un pas important în eforturile sale menite să secătuiască economia de război a Rusiei, majoritatea statelor membre aprobând principiul unei interdicţii, până cel târziu la sfârşitul lui 2027, a importurilor de gaz natural rusesc. Slovacia şi Ungaria s-au opus acestei interdicţii.

Viktor Orban a adăugat că el caută de asemenea alte motive, non-juridice, pentru a face Bruxellesul să se răzgândească, însă a precizat că nu va furniza alte detalii deocamdată.

Orban mizează pe relația cu Trump

Potrivit prim-ministrului ungar, exceptarea de la sancţiunile americane, pe care el a obţinut-o săptămâna trecută în timpul unei întrevederi cu preşedintele american Donald Trump, s-ar putea extinde dincolo de un an.

SUA au impus în octombrie sancţiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere ale Moscovei. Responsabili americani, printre care secretarul de stat Marco Rubio, au declarat că Budapesta a obţinut o exceptare temporară de un an.

Însă, potrivit lui Viktor Orban, această exceptare va rămâne în vigoare "atât timp cât Donald Trump va fi preşedintele SUA şi cât va exista un guvern patriot în Ungaria". "Acesta este un acord personal între doi lideri. Birocraţii scriu ce scriu ei, însă aceasta nu are nicio importanţă", a afirmat el.

