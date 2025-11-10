Live TV

Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc

Data publicării:
Donald Trump receives Viktor Orban
Președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Casa Albă: derogare doar pentru un an Ungaria rămâne dependentă de energia rusească

Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nelimitat” cu președintele SUA, Donald Trump, pentru exceptarea Ungariei de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc. Casa Albă spune însă că derogarea este valabilă doar un an, în schimbul unor contracte de 600 de milioane de dolari pentru achiziția de gaz lichefiat american.

Premierul Ungariei a transmis într-un mesaj pe Facebook că a „bătut palma” cu Donald Trump pentru menținerea importurilor de petrol rusesc, fără limită de timp. Orbán a numit discuțiile desfășurate la Washington „cele mai importante negocieri ale anului”.

„Președintele Trump și cu mine am dat mâna pentru exceptarea Ungariei, fără limită de timp, de la sancțiunile americane pe petrol. Atât timp cât el este președinte, iar eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancțiuni.”, a spus Orbán.

Acesta a avertizat că aplicarea sancțiunilor ar fi provocat o explozie a prețurilor la energie, costuri de utilități de două-trei ori mai mari și un preț al benzinei de 1.000 de forinți litrul în Ungaria „până la Crăciun”. 

„Miza nu ar fi putut fi mai mare pentru noi. Implementarea sancțiunilor americane asupra energiei rusești ar fi dus la costuri de utilități de două-trei ori mai mari și un preț al benzinei de 1.000 de forinți în Ungaria până la Crăciun. Ar fi fost un dezastru real. Acest pericol a fost evitat. Pentru ca familiile ungare să poată avea Crăciunul pe care și-l doresc”, a mai transmis premierul ungar.

Casa Albă: derogare doar pentru un an

La scurt timp după întâlnirea dintre Donald Trump și Viktor Orban la Casa Albă, un reprezentant al administrației americane a transmis o altă versiune a acordului privind sancțiunile.

Potrivit Washingtonului, Ungaria a primit o derogare de numai un an de la sancțiunile menite să limiteze importurile de petrol și gaz rusesc. În schimb, Budapesta s-ar fi angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american, prin contracte estimate la aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a întărit versiunea premierului. Sâmbătă, acesta a declarat public că Budapesta a obținut o exceptare „pe termen nelimitat”, sugerând că Washingtonul și Orbán au un acord mai larg decât cel prezentat oficial de SUA.

Ungaria rămâne dependentă de energia rusească

În pofida războiului declanșat de Kremlin în 2022, Ungaria și-a menținut legăturile energetice cu Moscova, ceea ce a provocat tensiuni cu mai multe state din UE și NATO.

Datele Fondului Monetar Internațional arată că, în 2024, Ungaria:

  • a importat 74% din necesarul de gaz din Rusia,
  • și 86% din cantitatea de petrol.

Negocierile dintre Trump și Orbán vin pe fondul eforturilor SUA de a reduce influența energetică a Rusiei în Europa. Ungaria rămâne singurul stat membru UE care cere constant excepții, argumentând că sancțiunile ar „pedepsi” populația, nu Kremlinul.

