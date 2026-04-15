Proiect depus în Parlament pentru ca toate facturile în valută să fie calculate la cursul BNR

Bani peste o factură la curent.
Obligații pentru operatorii economici Fără comisioane sau adaosuri la curs

După ce a propus ca facturile de telefonie și internet să fie calculate unitar, luând în considerare doar cursul BNR, deputatul USR Cezar Drăgoescu propune, printr-un alt proiect de lege depus în Parlament, extinderea acestei metode de calcul al facturilor pentru toți operatorii economici. Odată adoptată inițiativa legislativă, nu se vor mai trezi că plătesc în plus nici cei care cumpără mașini, case sau excursii în străinătate, susține USR.

Inițiativa vine în continuarea unui proiect anterior privind facturile la telefonie și internet și urmărește, potrivit formațiunii, protejarea consumatorilor de costuri suplimentare aplicate de operatorii economici., mai spune comunicatul de presă al USR.

„Când am depus primul proiect de lege, care îi viza pe furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, am primit mii de mesaje de la cetățeni în care mi se prezentau și alte situații în care sunt puși să plătească la un curs propriu al vânzătorului. În felul acesta, facturile sunt umflate și oamenii ajung să plătească mult mai mult decât estimau inițial. Corectăm și aceste situații prin modificările propuse și ne asigurăm că protecția consumatorului nu este doar un slogan de campanie sau doar vorbe pe hârtie”, a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu.

Obligații pentru operatorii economici

Proiectul prevede ca facturile emise în lei să fie calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii, în cazul contractelor exprimate în euro sau alte valute.

„Proiectul de lege modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992) în sensul introducerii prevederii exprese că, în cazul contractelor pentru furnizarea de bunuri și servicii al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici au obligația de a emite consumatorilor facturi în lei, calculate la cursul comunicat de BNR pentru ziua precedentă datei emiterii facturii”, se arată în comunicat.

Fără comisioane sau adaosuri la curs

Proiectul de lege mai prevede că operatorii economici nu vor putea adăuga costuri suplimentare peste cursul oficial.

„Operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare asupra cursului de schimb menționat”, a precizat USR.

Pentru contractele deja încheiate, comercianții vor avea la dispoziție 90 de zile pentru alinierea la noile reguli, prin acte adiționale fără costuri pentru consumatori. În caz contrar, prevederile privind facturarea la cursul BNR vor fi aplicate automat.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Te-ar putea interesa și:
eugen radulescu la o sedinta
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf, dar au fost tocați pe nimic
inflatie-cos-alimente-preturi-grafic-1536x1024
BNR: Inflația va crește peste estimări până în vară, pe fondul scumpirii energiei și al războiului din Orientul Mijlociu
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice
bitcoin criptomonede
Guvernul pregătește reglementarea pieței cripto: taxă de 0,5% din venituri și sancțiuni pentru operatorii ilegali, prevăzute în proiect
politie soferi permis
Proiect USR în Parlament: șoferii să nu mai fie amendați dacă nu prezintă fizic permisul sau talonul
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe...
hacker gettyimages
Hackerii Kremlinului au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene...
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să...
o persoana regleaza caldura din calorifer
Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în Capitală: „Sezonul de...
Ultimele știri
Anunț de ultimă oră al președintelui Ungariei referitor la numirea ca premier a lui Peter Magyar
Reacția Ambasadei Israelului în România după vandalizarea cimitirului evreiesc din Reghin
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la Strâmtoarea Ormuz
Citește mai multe
