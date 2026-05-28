Vameșii declanșează proteste la nivel național. Sindicatul avertizează că pot apărea întârzieri în punctele de frontieră

Vama Nadlac, la iesirea spre Ungaria. FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim
Nemulțumiri legate de noua lege a salarizării Sindicatul ia în calcul declanșarea grevei

Angajații Autorității Vamale Române (AVR) și ai structurilor vamale subordonate declanșează, începând de joi, acțiuni de protest la nivel național, nemulțumiți de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, de deficitul de personal și de condițiile de muncă.

Sindicatul Național Meridian avertizează că măsurile adoptate ar putea duce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale.

Potrivit unui comunicat transmis de organizația sindicală, forma de protest aleasă constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal.

Astfel, angajații vor efectua verificări amănunțite ale documentelor și mărfurilor prezentate atât la frontieră, cât și în punctele vamale din interiorul țării.

„Pe durata protestului, personalul vamal își va desfășura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale, iar derularea cu rigurozitate a procedurilor operaționale aplicabile poate conduce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale la interior”, se arată în comunicatul Sindicatului Național Meridian.

Nemulțumiri legate de noua lege a salarizării

Sindicaliștii susțin că decizia de a declanșa protestele este determinată în principal de prevederile care vizează personalul vamal în proiectul noii legi a salarizării din sectorul public.

Pe lângă acest aspect, angajații reclamă deficitul de personal, condițiile de muncă, neaplicarea unor drepturi prevăzute de legislația în vigoare și lipsa unui dialog instituțional cu factorii de decizie.

Potrivit reprezentanților sindicatului, problemele au fost semnalate în repetate rânduri autorităților, fără ca acestea să fie soluționate.

„Cu toate că am solicitat de-a lungul anilor rezolvarea acestor situații, din păcate nu există încă semnale că se vor soluționa prea curând și, în acest sens, cerem autorităților competente inițierea de urgență a unor negocieri reale și identificarea unor soluții concrete pentru remedierea tuturor acestor probleme”, au transmis sindicaliștii.

Sindicatul ia în calcul declanșarea grevei

Sindicatul Național Meridian a anunțat că a notificat deja conducerea Autorității Vamale Române (AVR) cu privire la posibilitatea declanșării unui conflict de muncă.

Potrivit organizației, următoarele etape ar putea include o grevă de avertisment și chiar grevă generală, în cazul în care revendicările angajaților nu vor fi soluționate.

Sindicatul a precizat că reprezintă peste o treime dintre angajații Autorității Vamale Române, ceea ce îi conferă statutul de organizație reprezentativă la nivelul instituției.

Protestele vin într-un moment în care Guvernul se confruntă cu nemulțumiri din partea mai multor categorii de bugetari, pe fondul dezbaterilor privind noua lege a salarizării unitare și al măsurilor de reformă din sectorul public.

