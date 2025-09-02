Live TV

Video Edilii interzic coroanele pentru morți. Măsura luată de un oraș din România pentru a face economie la buget: „Bani irosiți degeaba”

coroana pe mormant in cimitir
Coroanele artificiale de la înmormântări au fost interzise în orașul Cavnic, din Maramureș. Credit foto: Guliver/Getty Images

În plin scandal al tăierilor bugetare, unii edili nu mai știu de unde să taie și s-au gândit la coroane. Astfel, coroanele mortuare artificiale au fost interzise într-un oraș din Maramureș. Măsura a fost luată pentru reducerea taxelor pe care primăria le plătește către operatorul local de deșeuri. Localnicii văd cu ochi buni inițiativa și spun că se vor conforma hotărârii de Consiliu Local.

Coroanele artificiale de la înmormântări au fost interzise în orașul Cavnic, din Maramureș. Este una dintre măsurile luate de Primărie, pentru a reduce cheltuielile de la bugetul local.

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic: Decât să dai banii pe o coroană, care după șase săptămâni e aruncată și dăm și noi bani pentru a fi valorificată sau distrusă, mai bine să eliminăm această chestiune și să venim cu un lucru mai bun. Am început să reducem și colectarea gunoiului de patru ori pe lună, de la 12. Am început să reducem și pubelele menajere, alea mari, de doi metri, și să punem mai mici.

Oamenii spun că inițiativa este bună.

Localnică: Ar fi o idee bună după mine, pentru că banii sunt irosiți degeaba. Mai bine să strângă în fond.

Localnică: Am o părere bună, eu așa văd, pentru că ar fi mai bine pentru oraș.

Localnic: Foarte bună inițiativă, pentru că se face mizerie cu acele coroane și pe urmă trebuie să meargă angajații să facă curățenie.

Întreținerea cimitirelor din orașul Cavnic costă aproximativ 250 de mii de lei, anual. Vorbim de 11 cimitire în total, în care se vor folosi doar flori naturale sau donații pentru familiile îndoliate.

