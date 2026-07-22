Pentru românii și străinii care intră în țară pe la Nădlac, prima imagine este dezolantă. Pe Autostrada 1, până la Arad, de o parte și de alta a șoselei zac gunoaie. Deși există numeroase coșuri de gunoi sau containere, unii călători își aruncă resturile din mers, pe geam. „Cum intrăm în România, suntem parcă alți oameni”, constată cu amărăciune unii din șoferi.

Traficul pe autostradă este mare, la fel și cantitatea deșeurilor care se adună pe marginea drumului.

„Foarte mizerabil! Și peco-urile, și toaletele, și tot. Oamenii nu știu să aprecieze. Cum la ieșirea din România nu se mai aruncă, nici ei nu mai aruncă gunoaiele pe stradă, în parcări. Cum intrăm în România, suntem parcă alți oameni. Aici ne permitem, aici nu ne mai interesează”, constată trist un șofer.

„Când au un coș de gunoi, într-un peco, ceva, să le golească acolo”, sugerează cineva.

„Depinde de gradul de civilizație și de cei șapte ani de acasă”, concluzionează altcineva.

Drumarii spun că, zilnic, adună saci de gunoi din parcări și de pe marginea șoselei. Nu reușesc să termine, pentru că deșeurile apar din nou.

„Nu putem pune câte un angajat lângă fiecare coș de gunoi, de aceea facem un apel la responsabilitate. În parcări există containere pentru colectarea deșeurilor, iar păstrarea curățeniei depinde de fiecare dintre noi”, spune purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou.

Amenzile pentru cei care aruncă gunoaie la întâmplare pot ajunge până la 6.000 lei și se poate dispune chiar confiscarea mașinii, însă trebuie prinși în flagrant.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia