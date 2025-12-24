„Este oficial!”. Anunțul Companiei Naționale de Investiții despre stadioanele Dinamo și „Nicolae Dobrin”, în Ajunul Crăciunului

Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat, pe 24 decembrie, că a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru două noi stadioane: noul Stadion Dinamo, din Capitală, și Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești.

„După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc”, a anunțat CNI, printr-o postare pe Facebook.

Potrivit CNI, lucrările la noul Stadion Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026.

„Șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo”, mai arată CNI.

Construcția va fi realizată de o asociere formată din BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL.

„Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, mai arată CNI.

Tot pe 24 decembrie, CNI a anunțat că a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești.

Construcția va fi realizată de o asociere formată din Construcții Erbașu - Terra Gaz Construct. Lucrările vor începe din 19 ianuarie 2026.

„Un simbol al performanței, al pasiunii și al istoriei alb-violete. 💜⚽ (...) Viitorul se construiește acum, pe fundația unei legende! 🔜 Un stadion modern pentru suporteri adevărați, pentru generațiile care vin și pentru gloria fotbalului argeșean!”, a mai transmis CNI.

Editor : M.G.