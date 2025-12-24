Live TV

„Este oficial!”. Anunțul Companiei Naționale de Investiții despre stadioanele Dinamo și „Nicolae Dobrin”, în Ajunul Crăciunului

Data publicării:
605692879_877690527955758_1633389248635074032_n
Sursă foto: CNI

Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat, pe 24 decembrie, că a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru două noi stadioane: noul Stadion Dinamo, din Capitală, și Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești.

„După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc”, a anunțat CNI, printr-o postare pe Facebook.

Potrivit CNI, lucrările la noul Stadion Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026.

„Șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo”, mai arată CNI.

Construcția va fi realizată de o asociere formată din BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL.

„Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, mai arată CNI.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Tot pe 24 decembrie, CNI a anunțat că a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești. 

Construcția va fi realizată de o asociere formată din Construcții Erbașu - Terra Gaz Construct. Lucrările vor începe din 19 ianuarie 2026.

„Un simbol al performanței, al pasiunii și al istoriei alb-violete. 💜⚽ (...) Viitorul se construiește acum, pe fundația unei legende! 🔜 Un stadion modern pentru suporteri adevărați, pentru generațiile care vin și pentru gloria fotbalului argeșean!”, a mai transmis CNI. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
soldat rus-calare
2
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
3
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
4
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
5
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
Digi Sport
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în urmă cu 7 ani nu a fost folosit niciodată. Acum s-a degradat
canalizare
Proiectele lăsate de Guvern fără finanțare de la buget: canalizări, fose septice, săli de sport. Ce se întâmplă cu stadioanele
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Jandarmeria anunță măsurile de ordine și siguranță publică pentru meciul Dinamo-FCSB de sâmbătă, pe Arena Națională
salarii MDPLA
Ministrul Dezvoltării a tăiat din salariile șefilor din companiile și instituțiile din subordine. Numărul membrilor în CA-uri redus
Recomandările redacţiei
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Capitala și sudul țării, sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și...
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni...
Ultimele știri
Răzvan Cuc și afaceristul anchetat de DNA în dosarul mitei la RAR petrec Crăciunul în arest preventiv
Monedă de aur lansată de BNR: are valoarea nominală de 10 lei. Tema: „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Cât costă
„Domn, domn, să-nălţăm!”, cântat la pian de ambasadorul britanic la București. Mesajul lui Giles Portman pentru români, de Crăciun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mai multe zodii se confruntă cu incertitudini în relații. Tensiuni între Venus și Neptun
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Declin demografic accelerat în România. Țara a ajuns la nivelul populației de acum aproape 50 de ani
Digi FM
Imaginea adorabilă cu cel de-al patrulea copil al starurilor Enrique Iglesias şi Anna Kournikova. Bebelușul a...
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Actorul James Ransone s-a sinucis. A jucat în It: "Chapter Two", avea 46 de ani și era tatăl a doi copii
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Donald şi Melania Trump, de mână în felicitarea de Crăciun: serioși și îmbrăcați în negru. Mesajul care...
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Sandra Bullock și Keanu Reeves s-au reunit în culise pe Broadway. „Privind-o alături de el, am simțit că...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...