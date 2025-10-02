De-a lungul anilor statul român a aruncat sute de milioane de euro pe investiții făcute fără cap sau prost executate. Vă arătăm acum un caz tipic de risipă a banilor publici. La Giurgiu, un bazin de înot didactic, destinat exclusiv elevilor nu a fost deschis niciodată de când a fost finalizat. Au trecut de atunci șapte ani de zile. Instituțiile statului se ceartă și se acuză una pe alta ba de lipsă de interes, ba că au ignorat lucrările prost executate. Din 2018, de când construcția a fost abandonată, instalațiile s-au degradat iar acum trebuie să fie schimbate. Bani aruncați în vînt. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Uitați-vă bine... așa arată un milion de euro: un bazin de înot nou nouț, lăsat în paragină, cu gemurile sparte, acoperiș prin care plouă, tâmplărie exterioară putrezită și înghițit de bălării înalte de doi metri.

Silviu Dumitrescu, administrator public al județului Giurgiu: Am observat că avem probleme foarte mari pe partea de instalații electrice mai ales, și, de asemenea, pe instalațiile tehnologice - ventilații, încălzire apă, introducere apă în bazin, evacuare apă din bazin și așa mai departe.

Bazinul, destinat exclusiv elevilor, a fost finalizat de constructor în 2018. Investiția s-a realizat cu bani de la stat, prin Compania Națională de Investiții. Potrivit procesului verbal de recepție, angajații CNI au verificat lucrarea și nu au constatat nicio neregulă. Așa că, bazinul a fost predat primăriei Giurgiu ca și când ar fi în stare perfectă de funcționare. Primar pe atunci era Nicolae Barbu.

Se aruncă vina dintr-o parte în alta

Reporter: Când vi l-a dat, el nu era funcțional?

Nicolae Barbu, fost primar Giurgiu: În hârtii, da.

Reporter: În hîrtii, și în realitate?

Nicolae Barbu: În realitate, știți cum este, ca la mașină, nu i-a dat o cheie ca să pornească, au umplut bazinul cu apă, au văzut că nu pierde. Nu aveam schemele funcționale, nu aveam schemele de la tabloruri, de funcțiune efectiv în interior. Am zis, bă asta este, l-am preluat, mai investim și noi și îi dăm drumul să funcționeze.

Manuela Pătrășcoiu, director general CNI: După finalizarea lucrărilor, efectuarea recepţiei şi predarea obiectivului către beneficiari, CNI nu este responsabilă de modul de exploatare al obiectivului de investiţii... De la momentul realizării recepției la terminarea lucrărilor, beneficiarul, respectiv Primăria Giurgiu, avea sarcina de a finaliza branşamentele la utilități, de a obține avizele de funcționare și de a da bazinul în folosinţă...”



Nicolae Barbu, fost primar Giurgiu: Nu, au avut curentul, gazul și apa exact la limita de proprietate, mai departe dumnealor fiind proprietarii pe acea investiție trebuia să își ducă toate rețelele înauntru.

Elevii nu au folosit bazinul niciodată

Fostul primar spune că a mai reparat pe ici pe colo câte ceva, iar în 2020 bazinul ar fi fost funcțional. Elevii nu l-au folosit însă niciodată.

Nicolae Barbu, fost primar Giurgiu: A venit pandemia și l-am oprit, în stadiul acela s-a oprit... Deci el a fost funcțional în 2020. S-a schimbat administrația la sfârșitul anului 2020, actualul primar a zis că costă foarte mult să îl întrețină, să îl facă și l-a oprit.

Adrian Anghelescu, primar Giurgiu: Acel bazin nu a funcționat niciodată.

În 2020 la Giurgiu este ales primar Adrian Anghelescu. Face și el verificări la bazin și...

Adrian Anghelescu, primar Giurgiu: Eu când am vrut să îi dau drumul s-a observat că sunt 14 deficiențe menționate dinaintea venirii mele aici, care nu erau rezolvate. O să vedeți o tâmpenie, cu ghilimele le de rigoare - la plafonul acestui bazin de înot, sunt niște lonjeroane pe care stau sprijinită una pe cealaltă niște plăci de OSB, la care nu s-a gândit nimeni să le prindă în ceva măcar, nu s-a gândit la deformare, la aburi, la apă. Mie nu îmi vine să cred că proiecte de tipul ăsta pot să aibă loc în România fără să fie testat de la A la Z.

Șefa CNI nu se lasă mai prejos și aruncă și ea o săgeată către actualul primar.

Manuela Pătrășcoiu, director general CNI: ... Sunt cazuri în care un obiectiv de investiții este inclus în program pe mandatul unui primar şi finalizat pe mandatul unui alt primar. Cei care pun interesul comunității mai presus de orice altceva nu se dezic de aceste investiții și le valorifică, dar există și excepții.

Bazinul, transferat de la primărie la Consiliul Județean. Și de atunci au trecut 3 ani

Primăria constată că nu are de unde să dea sute de mii de euro pe repararea și întreținerea bazinului și, în 2022, îl transferă la Consiliul Județean. Au trecut de atunci trei ani în care lucrurile nu s-au mișcat deloc. Între timp conducerea de aici a angajat o firmă pentru a verifica în detaliu toate instalațiile și cotloanele clădirii. În fiecare zi, apropae, se mai descoperă câte o problemă.

Dialog între administratorul județului și reprezentantul firmei:

- Astea sunt anulate Vlad, sau așa sunt ele lăsate?

- Unele sunt lăsate și unele anulate.

- Astea au fost lăsate așa?

- Da. Așa a fost, uite așa.

- Atârnate așa?

- Fix așa...

- Se vede că e foarte ruginită în interior... Și aici e pompa de avarie

- Ia vino, e plin de rugină aici

- În caz că nu funcționa una să poți să...

- Ele ar trebui să aibă un traseu clar, concis și frumos așezat. Era pus un raft din acesta de ținere a cablurilor și ele au fost lăsate...

- A, le-au lăsat pur și simplu.

- Da, uite și încoace cum vine

- Aici au rămas atârnate.

„O culpă comună a sistemului nostru”

Apa de ploaie se scurge prin acoperiș direct pe pereți și podea. Parte din instalațiile sanitare s-au degradat. În acest moment, reprezentanții Consiliului Județean nu știu cu exactitate câte sute de mii de euro vor costa toate reparațiile, sumă care se adaugă cheltuielilor inițiale de un milion de euro. Oficialii susțin că, teoretic, bazinul ar putea fi deschis în vara anului viitor, la aproape un deceniu de la construirea lui.

Silviu Dumitrescu, administrator public al județului Giurgiu: E o culpă comună a sistemului nostru, în care fiecare are o parte din greșeală. Nu aș putea să arăt cu degetul asupra unei entități sau persoane care a greșit, este o culpă comună.

O culpă comună a instituțiilor statului care se traduce prin nepăsare, incompetență și lipsă de interes pentru cheltuirea corectă și eficientă a banilor publici.

