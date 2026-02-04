Live TV

Video 35 de morți, sute de răniți și zăpadă al cărei strat atinge și 4 metri. Nordul Japoniei, lovit deja, așteaptă ninsori și mai abundente

Data publicării:
Heavy snowfall in Aomori Prefecture, northern Japan
Iarnă mortală în Japonia. Foto: Profimedia

Regiunile de nord și vest ale Japoniei se confruntă cu un dezastru hibernal fără precedent, după ce ninsorile anormale au dus la moartea a 35 de persoane și la rănirea altor câteva sute. Până miercuri, 15 prefecturi au fost afectate, iar cantitatea de zăpadă acumulată în zonele cel mai grav afectate se estimează că a ajuns și la 4 metri, relatează ABC News.

Cel mai mare număr de decese cauzate de zăpadă, 12 persoane, a fost raportat în prefectura Niigata, o regiune cultivatoare de orez din nordul Japoniei, inclusiv un bărbat în vârstă de 50 de ani care a fost găsit prăbușit pe acoperișul casei sale din orașul Uonuma, pe 21 ianuarie.

Guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni în ajutorul locuitorilor departamentul Aomori, cel mai afectat, unde stratul de zăpadă a ajuns până la 4,5 metri în zonele izolate, scrie AFP, preluată de Agerpres. Prim-ministrul nipon Sanae Takaichi a condus marţi o sedinţă extraordinară de guvern, solicitându-le miniştrilor să depună toate eforturile pentru a proteja vieţile omeneşti.

Guvernatorul Aomori, Soichiro Miyashita, a declarat luni că a solicitat armatei să acorde sprijin în caz de catastrofă şi să vină în ajutorul persoanelor vârstnice prin deszăpezirea porţiunilor din faţa locuinţelor acestora.

Mormane de zăpadă cu înălţimi de până la 183 de centimetri acoperă solul capitalei acestui departament - care poartă tot numele Aomori - a adăugat el, sugerând că agenţii însărcinaţi cu deszăpezirea sunt depăşiţi de situaţie.

În orașul Nagaoka, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost găsit prăbușit în fața casei sale și transportat de urgență la spital, unde a fost declarat mort. Conform autorităților din Niigata, se crede că acesta a căzut de pe acoperiș în timp ce curăța zăpada, relatează ABC News.

Purtătorul de cuvânt al guvernului japonez a avertizat că, deși se mai încălzește, ar putea apărea și mai multe pericole, deoarece zăpada va începe să se topească, provocând alunecări de teren și suprafețe alunecoase.

„Vă rugăm să acordați o atenție sporită siguranței dumneavoastră, purtând o cască sau folosind o frânghie de siguranță, în special atunci când lucrați la curățarea zăpezii”, a declarat reporterilor secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara.

Au fost înființate diverse grupuri de intervenție pentru a răspunde la ninsoarea abundentă din Niigata și regiunile învecinate, care a început pe 20 ianuarie. Șapte decese legate de zăpadă au fost raportate în prefectura Akita și cinci în prefectura Yamagata.

La nivel național, numărul răniților a fost de 393, dintre care 126 răniți grav, 42 dintre aceștia în Niigata. Paisprezece case au fost avariate, trei în Niigata și opt în prefectura Aomori.

O puternică masă de aer rece a declanşat căderi masive de zăpadă în ultimele săptămâni de-a lungul coastei Mării Japoniei, în anumite zone înregistrându-se mai mult decât dublul cantităţilor de zăpadă înregistrate de obicei, precizează AFP.

Decesele și accidentele legate de ninsorile abundente nu sunt neobișnuite în Japonia, 68 de decese fiind raportate în cele șase luni de iarnă ale anului precedent, potrivit Agenției pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor.

Pentru weekendul următor sunt prognozate ninsori și mai abundente, scrie ABC News.

