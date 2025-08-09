80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Moment de reculegere pentru victimele catastrofei

Japonia comemorează, astăzi, 80 de ani de la lansarea celei de-a doua bombe nucleare din istorie, asupra orașului Nagasaki. Un minut de reculegere a fost ținut la ora locală 11 și două minute, la exact 80 de ani de când bomba atomică botezată "Fat man'' a căzut. Pe durata minutului de reculegere, în oraș s-a auzit doar clopotul restaurat al unei biserici, care a răsunat pentru prima dată după bombardament.

Primarul orașului, Shiro Suzuki, a avertizat în timpul ceremoniei că pericolul unui război nuclear este din nou în creștere, iar „această criză existențială a umanității a devenit iminentă pentru fiecare dintre noi, cei ce trăim pe Pământ”, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Edilul a cerut lumii să învețe din istorie și să vegheze ca Nagasaki, al doilea oraș bombardat atomic de SUA, va rămâne și ultimul care suferă o astfel de catastrofă.

Se estimează că 74 de mii de oameni au murit în oraşul din sud-vestul Japoniei. Atacul a avut loc la trei zile de la bombardamentul de la Hiroshima soldat cu 140 de mii de decese. Capitularea Japoniei șase zile mai târziu a pus capăt oficial celui de-al Doilea Război Mondial

