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Video&Foto Haos în Japonia din cauza furtunii tropicale Jangmi: 15 răniți, zboruri anulate și sute de mii de sinistrați

Data publicării:
Typhoon Jangmi, No. 6, hits Japan
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia

O furtună tropicală puternică a lovit miercuri zona capitalei Tokyo, aducând ploi torențiale și provocând creșterea rapidă a nivelului râurilor. Autoritățile au fost nevoite să emită avertizări și apeluri la evacuare pentru sute de mii de persoane din mai multe regiuni ale Japoniei, în timp ce numeroase zboruri au fost anulate din cauza condițiilor meteo severe, anunță France24.

Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
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Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 1 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 2 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 3 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 4 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 5 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 6 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia | Poza 7 din 7
Furtuna Jangmi a făcut prăpăd în Japonia. Sursa: Profimedia
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Multe trenuri erau aproape goale în Tokyo și în împrejurimile sale, întrucât navetiștii din acest megalopolis, de obicei plin de viață, au preferat să rămână acasă pentru a scăpa de ploile torențiale aduse de furtuna Jangmi.

Unele curse feroviare au suferit întârzieri sau au fost anulate în această țară, al cărei sistem de transport public se mândrește cu punctualitatea sa impecabilă.

Furtuna a determinat, de asemenea, închiderea școlilor.

Pe măsură ce Jangmi se apropia dinspre sudul Japoniei, autoritățile au îndemnat aproximativ 370.000 de persoane din Tokyo până în vestul insulei Shikoku să se evacueze.

„Vă rugăm să continuați să acordați o atenție deosebită informațiilor privind evacuarea transmise de autoritățile locale și, dacă simțiți chiar și cea mai mică senzație de pericol, nu ezitați să luați măsuri imediate pentru a vă proteja viața”, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara.

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Furtuna a inundat străzile, a doborât copaci, a provocat alunecări de teren și a închis unele autostrăzi, a spus Kihara, adăugând că au fost confirmate „aproximativ 60.000” de întreruperi de curent.

„Chiar și în zonele în care ploaia s-a potolit, solul ar putea fi slăbit de precipitațiile anterioare, iar riscul de alunecări de teren rămâne”, a avertizat el.

Cele mai mari două companii aeriene din Japonia, All Nippon Airways și Japan Airlines, au anulat în total 616 zboruri - inclusiv 92 de zboruri internaționale - programate pentru miercuri.

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La aeroportul Haneda din Tokyo, ecranele mari arătau că majoritatea zborurilor internaționale cu destinația orașe precum Sydney, Singapore, Londra și Bangkok au fost anulate sau întârziate, a anunțat AFP.

Ploile torențiale au umplut râurile din vestul și estul Japoniei, inclusiv în zona Tokyo, deși Agenția Meteorologică a Japoniei a ridicat multe dintre avertismentele de inundații emise mai devreme în cursul zilei.

Marți, furtuna a rănit 15 persoane în sudul țării.

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Editor : C.A.

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