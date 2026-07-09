Live TV

88% dintre căpșunile din Europa conțin pesticide, potrivit unui studiu

Data actualizării: Data publicării:
capsuni pe camp
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un studiu realizat de PAN Europe și Ecologistas en Acción a constatat prezența reziduurilor în 88% din căpșunile testate în Europa. 58% dintre căpșuni sunt contaminate cu PFAS, așa-numitele „substanțe chimice veșnice” din cauza persistenței lor în organism și în mediu, iar mai mult de jumătate dintre pesticidele detectate aparțin grupului celor mai periculoase substanțe autorizate în UE, cele care sunt candidate la înlocuire și care ar fi trebuit eliminate treptat începând cu 2011, relatează Euronews.

Spania se situează cu mult sub această medie. Studiul a detectat doar două pesticide într-una dintre cele două probe spaniole provenite din agricultura convențională care au fost analizate, ambele autorizate și sub limita legală.

Dacă ne uităm la căpșunile ecologice, atât în Spania, cât și în restul Europei, acestea erau complet lipsite de reziduuri în toate probele analizate, ceea ce confirmă consumul de produse ecologice ca fiind cea mai sigură opțiune împotriva acestor substanțe toxice.

Autorii raportului susțin că aceste rezultate subminează argumentele în favoarea relaxării normelor privind pesticidele și solicită o aplicare mai strictă a normelor deja în vigoare.

Koldo Hernández, coordonatorul programului de apă al organizației, subliniază, de asemenea, și alte tipuri de impact al cultivării intensive a căpșunilor, precum consumul ridicat de apă și condițiile de muncă ale femeilor angajate în acest sector, pe care le descrie ca fiind de „semi-sclavie”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
3
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
4
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani
Digi Sport
Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
obezitate medicamente slabit
Cele mai eficiente tratamente pentru obezitate au și cele mai multe efecte adverse (studiu)
Mark Rutte și Donald Trump.
Rutte încearcă să-l convingă pe Trump că Europa a ajutat de fapt SUA în războiul cu Iranul: „Au fost 5.000 de misiuni”
mircea geoană
Geoană: În declarația finală a summitului NATO va fi „un paragraf cheie” pentru relațiile dintre SUA și aliații săi din Europa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, reacție dură de la Ankara privind noile atacuri SUA asupra Iranului: „Au fost absolut necesare”
blindate germane în exercițiile militare Freedom Shield din Lituania
Cum va lupta Europa fără SUA: tancurile germane se întorc într-un loc pe care cândva l-au distrus. „Este singura cale de a salva NATO”
Recomandările redacţiei
Fateh-110 - Iranian missile
Teheranul lansează atacuri asupra Bahrainului și a Kuweitului în urma...
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump anunță de ce depinde retragerea trupelor americane din...
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 9 iulie 2026: Report mare la 6/49. La Joker se pot câștiga peste 273.000 de euro
Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie
Uniunea Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
Cum a murit, de fapt, Gabi Mureșan, fostul căpitan al CFR-ului. Detalii cutremurătoare
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Cum arată dieta lui Leo Messi la 39 de ani. Alimentele pe care nu le consumă niciodată
Adevărul
Ce a obținut România la summitul NATO de la Ankara și ce nu: „Mai mult, din păcate, nu funcționează”
Playtech
Obiectul comun purtat de Mirabela Grădinaru a atras toată atenţia la summit. Mesajul despre lumea virtuală şi...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cauza morții lui Gabi Mureșan, decedat la doar 44 de ani
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Tulburarea neștiută de care suferă Matt Damon. Dieta severă pentru filmul The Odyssey a scos adevărul la...
Newsweek
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...