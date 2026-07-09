88% dintre căpșunile din Europa conțin pesticide, potrivit unui studiu

Un studiu realizat de PAN Europe și Ecologistas en Acción a constatat prezența reziduurilor în 88% din căpșunile testate în Europa. 58% dintre căpșuni sunt contaminate cu PFAS, așa-numitele „substanțe chimice veșnice” din cauza persistenței lor în organism și în mediu, iar mai mult de jumătate dintre pesticidele detectate aparțin grupului celor mai periculoase substanțe autorizate în UE, cele care sunt candidate la înlocuire și care ar fi trebuit eliminate treptat începând cu 2011, relatează Euronews.

Spania se situează cu mult sub această medie. Studiul a detectat doar două pesticide într-una dintre cele două probe spaniole provenite din agricultura convențională care au fost analizate, ambele autorizate și sub limita legală.

Dacă ne uităm la căpșunile ecologice, atât în Spania, cât și în restul Europei, acestea erau complet lipsite de reziduuri în toate probele analizate, ceea ce confirmă consumul de produse ecologice ca fiind cea mai sigură opțiune împotriva acestor substanțe toxice.

Autorii raportului susțin că aceste rezultate subminează argumentele în favoarea relaxării normelor privind pesticidele și solicită o aplicare mai strictă a normelor deja în vigoare.

Koldo Hernández, coordonatorul programului de apă al organizației, subliniază, de asemenea, și alte tipuri de impact al cultivării intensive a căpșunilor, precum consumul ridicat de apă și condițiile de muncă ale femeilor angajate în acest sector, pe care le descrie ca fiind de „semi-sclavie”.

Editor : M.C