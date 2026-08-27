SUA îşi reafirmă angajamentul faţă de NATO, dar „există unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea sens să continuăm”

Secretarul adjunct al apărării din SUA, Elbridge Colby, a reafirmat joi angajamentul ţării sale faţă de apărarea colectivă a NATO şi a afirmat că Europa rămâne de „interes fundamental” pentru Washington, în ciuda faptului că administraţia americană acordă acum prioritate emisferei vestice şi Asiei, informează EFE.

Într-o apariţie la Bruxelles alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Colby a lăudat progresele pe care aliaţii europeni le-au făcut în ultimii ani în asumarea responsabilităţii pentru apărarea Europei şi în sprijinul acordat Ucrainei.

Totuşi, deşi a apreciat că Europa a făcut progrese în preluarea responsabilităţii pentru apărarea sa convenţională, Elbridge Colby le-a transmis aliaţilor că mai sunt multe lucruri de făcut, înaintea discuţiilor despre potenţialele reduceri de trupe americane în Europa.

„Să ne uităm la unele dintre lucruri precum accesul, găzduirea, survolul. Ei bine, există o mulţime de lucruri bune, dar există unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea sens să continuăm”, a spus Colby la sediul NATO, adăugând că vizita sa este în spiritul consultării, potrivit Reuters.

La rândul său, secretarul general al NATO a declarat că reuniunea de joi de la Bruxelles este dovada că SUA se consultă cu aliaţii în ceea ce priveşte poziţia forţelor lor în Europa.

Editor : Sebastian Eduard