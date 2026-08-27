Live TV

SUA îşi reafirmă angajamentul faţă de NATO, dar „există unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea sens să continuăm”

Data publicării:
Elbridge Colby și Mark Rutte
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul adjunct al apărării din SUA, Elbridge Colby, a reafirmat joi angajamentul ţării sale faţă de apărarea colectivă a NATO şi a afirmat că Europa rămâne de „interes fundamental” pentru Washington, în ciuda faptului că administraţia americană acordă acum prioritate emisferei vestice şi Asiei, informează EFE.

Într-o apariţie la Bruxelles alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Colby a lăudat progresele pe care aliaţii europeni le-au făcut în ultimii ani în asumarea responsabilităţii pentru apărarea Europei şi în sprijinul acordat Ucrainei.

Totuşi, deşi a apreciat că Europa a făcut progrese în preluarea responsabilităţii pentru apărarea sa convenţională, Elbridge Colby le-a transmis aliaţilor că mai sunt multe lucruri de făcut, înaintea discuţiilor despre potenţialele reduceri de trupe americane în Europa.

„Să ne uităm la unele dintre lucruri precum accesul, găzduirea, survolul. Ei bine, există o mulţime de lucruri bune, dar există unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea sens să continuăm”, a spus Colby la sediul NATO, adăugând că vizita sa este în spiritul consultării, potrivit Reuters.

La rândul său, secretarul general al NATO a declarat că reuniunea de joi de la Bruxelles este dovada că SUA se consultă cu aliaţii în ceea ce priveşte poziţia forţelor lor în Europa.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Digi Sport
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wang Yi
Şeful diplomaţiei chineze evocă riscuri şi provocări în relaţiile cu SUA. „Vom lua toate măsurile necesare pentru apărarea intereselor”
Uniformă SUA
Pentagonul elaborează patru opțiuni privind dislocarea trupelor din Europa. Hegseth ar trebui să le aibă pe masă până la 6 noiembrie
Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Motivul pentru care Trump s-a răzgândit și nu a mai permis Ucrainei să producă rachete Patriot
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
Atacurile hibride tot mai intense ale Rusiei pun Europa într-o dilemă dificilă. „Răspunsurile au fost reactive și defensive”
marco rubio profimedia
SUA nu mai planifică noi operațiuni la scară largă împotriva Iranului. Care e noua strategie (Axios)
Recomandările redacţiei
dronă maritimă în marea neagra
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Cum va plăti România eșecul legii salarizării. Economist : „Statul...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu a comentat la CNN vizita șefului CIA la Moscova: „Am spus...
Maria Zaharova
Kremlinul, despre numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean...
Ultimele știri
Paolo Zampolli, mesaj din partea lui Trump pentru Nicuşor Dan, cu ocazia lansării proiectului „Parcului prieteniei româno-americane”
Rapperul american Wiz Khalifa încearcă încă o dată să scape de condamnarea din România
Marco Rubio, mesaj de felicitare pentru Republica Moldova cu ocazia zilei independenței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Ce șanse...
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja