Acordul privind funcționarea TikTok în SUA, așteptat să fie semnat de Trump săptămâna aceasta

Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să aprobe săptămâna aceasta, prin ordin executiv, un acord pentru TikTok, declarând că acesta respectă cerinţele legale, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial de la Casa Albă.

Decizia ar încheia luni întregi de negocieri între SUA şi China, desfăşurate pe fondul unor discuţii comerciale mai ample, şi ar stabili cadrul pentru ca aplicaţia de scurtmetraje video să continue să funcţioneze pe piaţa americană, scrie News.ro.

Conform planului, activele TikTok din SUA ar urma să fie transferate unor investitori americani, algoritmul ar fi securizat şi operat pe teritoriul american, în afara controlului companiei-mamă ByteDance, iar toate datele utilizatorilor din SUA ar fi stocate pe infrastructura cloud deţinută de Oracle.

Printre investitorii implicaţi în noua structură se numără Silver Lake şi Oracle, care ar deţine împreună aproximativ jumătate din entitatea americană, în timp ce alţi investitori existenţi, precum Susquehanna International, ar păstra circa 30%. Ponderea ByteDance ar scădea sub 20%.

Trump a declarat duminică că antreprenori precum Lachlan Murdoch, Larry Ellison şi Michael Dell se vor alătura ca investitori în noua companie TikTok U.S., care va fi condusă de un consiliu de administraţie cu experienţă în securitate naţională şi cibernetică.

