Un politician apropiat fostului premier Viktor Orbán avea putere nelimitată asupra mass-media publice din Ungaria

Documente interne arată că un politician și om de afaceri apropiat fostului premier ungar Viktor Orbán avea putere nelimitată asupra mass-media publice din Ungaria.

Șefii mass-media publice din Ungaria depun o plângere la poliție cu privire la presupuse practici ilegale de gestionare editorială din anii anteriori, a anunțat luni biroul de presă al operatorului, Duna Médiaszolgáltató, potrivit Daily News Hungary.

Scrisori interne, declarații și alte documente descoperite în timpul unui audit al fostului operator, Fondul pentru Servicii Media și Gestionarea Activelor (MTVA), dezvăluie detalii despre supravegherea politică a mass-media publice și rolul jucat de Attila Várhegyi, un politician și om de afaceri apropiat de Fidesz, partidul lui Orban, în conducerea organizației, se arată în comunicat.

Conform comunicatului, mass-media publice erau gestionate efectiv de Várhegyi, care fusese angajat în calitate de consilier. Acesta și-a asumat atribuțiile conducerii mass-media, luând decizii privind conținutul, personalul și aspectele financiare. „În multe cazuri, responsabilii instituției nici măcar nu îndrăzneau să ia o decizie fără consimțământul său”, se precizează în comunicat.

Legătura dintre politicieni și mass-media publice

Declarația sugerează, de asemenea, că Várhegyi a acționat ca o verigă de legătură între conducerea politică și mass-medie publice, transmițând dorințele miniștrilor guvernului și ale politicienilor din Fidesz.

„Conduita lui Várhegyi arată în mod clar că mass-media publice, care au obligația legală de a fi independente de influența politică, se aflau, de fapt, sub un control politic strâns”, se arată în declarație.

Potrivit declarației, nu numai influența informală a lui Várhegyi era ilegală, ci și „beneficiile pe care le-a acceptat”.

De exemplu, timp de ani de zile, mass-media publice i-a pus la dispoziție un șofer, care era angajat ca organizator de evenimente „pentru a ascunde adevărul în documentele oficiale”.

Várhegyi a ținut, de asemenea, întâlniri săptămânale cu conducerea mass-media publice, în cadrul cărora „directorul general Dániel Papp și alți lideri îl informau chiar și despre cele mai mici chestiuni”, îl consultau cu privire la deciziile planificate și acționau conform instrucțiunilor sale, se precizează în declarație.

Documentul adaugă că Várhegyi a primit un salariu lunar de 3,5 milioane de forinți începând din 2023.

Várhegyi deține 100 % din acțiunile fabricii de porțelan Hollóháza, o marcă ungară de renume mondial pe care a cumpărat-o în 2020. La momentul respectiv, a plătit 175 de milioane de forinți pentru companie.

Editor : M.C