Administraţia Trump ameninţă că va înlocui revistele ştiinţifice consacrate. Robert Kennedy Jr.: „Toate sunt corupte”

Secretarul american al sănătăţii, Robert Kennedy Jr, a atacat săptămâna aceasta marile reviste medicale, despre care susține că sunt controlate de laboratoarele farmaceutice. El a amenințat că va interzice publicarea în aceste publicaţii a lucrărilor realizate de oamenii de ştiinţă din cadrul guvernului american, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Probabil că vom înceta publicarea în The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA şi în alte reviste, deoarece toate sunt corupte”, a declarat secretarul lui Donald Trump într-un podcast difuzat marţi, marcând o nouă etapă în ofensiva sa împotriva autorităţilor ştiinţifice consacrate.

„Dacă aceste reviste nu se vor schimba radical, vom împiedica oamenii de ştiinţă din NIH (institutele federale responsabile de cercetarea medicală - n.r.) să publice în aceste reviste şi vom crea propriile noastre reviste”, a declarat el la microfonul influencerului Gary Brecka.

Contestat pentru poziţiile sale anti-vaccinare şi pentru promovarea anumitor idei contrare consensului ştiinţific, RFK Jr denunţă de ani de zile influenţa crescândă a giganţilor farmaceutici în sistemul medical american şi a pus deja sub semnul întrebării aceste reviste ştiinţifice, printre cele mai prestigioase şi mai influente.

Fondate în secolul al XIX-lea, The Lancet, New England Journal of Medicine (NEJM) şi JAMA joacă un rol central în domeniul cercetării medicale. Studiile pe care le publică sunt „evaluate de colegi”, adică sunt examinate minuţios de experţi specializaţi în subiectele respective.

Dar, potrivit lui Kennedy jr., care subliniază în special mărturia Marciei Angell, fostă şefă la NEJM, aceste titluri importante nu ar fi fiabile, deoarece se află în mâinile laboratoarelor farmaceutice.

„Trebuie să plăteşti 10.000 de dolari pentru ca studiul să fie publicat. Aşadar, compania farmaceutică elaborează un studiu care arată rezultatul dorit (...) şi îl publică”, a acuzat el.

La începutul anilor 2000, Marcia Angell a publicat o carte despre giganţii farmaceutici în care scria, printre altele, că „nu mai este posibil să credem o mare parte din cercetările clinice publicate”. Robert Kennedy Jr acuză, de asemenea, mai multe agenţii sanitare pe care le supervizează că sunt în mâinile giganţilor farmaceutici şi a iniţiat o reformă radicală a departamentului pe care îl conduce, care, potrivit lui, vizează combaterea „proliferării birocratice” şi restabilirea încrederii populaţiei în autorităţi.

