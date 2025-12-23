Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din SUA. Ce motive a invocat

Cea mai nouă dintr-o serie de măsuri împotriva energiei regenerabile a administrației Donald Trump: Guvernul american a anunţat luni că suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite. Administrația a invocat motive de "securitate naţională", potrivit Le Monde.



Doug Burgum, secretarul internelor, responsabil, printre altele, cu resursele naturale, a anunţat suspendarea imediată a "autorizaţiilor pentru toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite", după ce Departamentul Apărării al SUA a identificat "riscuri de securitate naţională" reprezentate de aceste proiecte.



Aceste riscuri sunt, se pare, legate de "mişcarea palelor turbinelor" şi de "turnurile lor extrem de reflectorizante", care "creează interferenţe radar", a continuat el într-un comunicat.



Cinci proiecte majore de parcuri eoliene offshore, toate situate în Oceanul Atlantic, în largul coastei de est a Statelor Unite, sunt afectate de această suspendare, care, potrivit Departamentului Energiei, îşi propune să ofere autorităţilor şi companiilor relevante timp pentru a "evalua posibilitatea de atenuare a riscurilor" în cauză.



Acest anunţ vine pe fondul atacurilor administraţiei americane împotriva energiei regenerabile, şi în special a energiei eoliene. De la revenirea la putere, Donald Trump, inamic declarat al turbinelor eoliene, a semnat o serie de ordine executive pentru a opri această industrie, inclusiv vizând îngheţarea autorizaţiilor de funcţionare şi a împrumuturilor federale pentru toate proiectele eoliene offshore şi onshore, luând simultan măsuri pentru a stimula producţia de combustibili fosili.



"Un singur gazoduct furnizează la fel de multă energie ca aceste cinci proiecte eoliene offshore la un loc", a declarat luni pe reţeaua X Doug Burgum, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu industria petrolului şi gazelor, calificând suspendarea drept o măsură de "bun simţ".

Editor : M.C