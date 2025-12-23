Live TV

Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din SUA. Ce motive a invocat

Data publicării:
Renewable energy
Energie regenerabilă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cea mai nouă dintr-o serie de măsuri împotriva energiei regenerabile a administrației Donald Trump: Guvernul american a anunţat luni că suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite. Administrația a invocat motive de "securitate naţională", potrivit Le Monde.

Doug Burgum, secretarul internelor, responsabil, printre altele, cu resursele naturale, a anunţat suspendarea imediată a "autorizaţiilor pentru toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite", după ce Departamentul Apărării al SUA a identificat "riscuri de securitate naţională" reprezentate de aceste proiecte.

Aceste riscuri sunt, se pare, legate de "mişcarea palelor turbinelor" şi de "turnurile lor extrem de reflectorizante", care "creează interferenţe radar", a continuat el într-un comunicat.

Cinci proiecte majore de parcuri eoliene offshore, toate situate în Oceanul Atlantic, în largul coastei de est a Statelor Unite, sunt afectate de această suspendare, care, potrivit Departamentului Energiei, îşi propune să ofere autorităţilor şi companiilor relevante timp pentru a "evalua posibilitatea de atenuare a riscurilor" în cauză.

Acest anunţ vine pe fondul atacurilor administraţiei americane împotriva energiei regenerabile, şi în special a energiei eoliene. De la revenirea la putere, Donald Trump, inamic declarat al turbinelor eoliene, a semnat o serie de ordine executive pentru a opri această industrie, inclusiv vizând îngheţarea autorizaţiilor de funcţionare şi a împrumuturilor federale pentru toate proiectele eoliene offshore şi onshore, luând simultan măsuri pentru a stimula producţia de combustibili fosili.

"Un singur gazoduct furnizează la fel de multă energie ca aceste cinci proiecte eoliene offshore la un loc", a declarat luni pe reţeaua X Doug Burgum, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu industria petrolului şi gazelor, calificând suspendarea drept o măsură de "bun simţ".

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
4
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Varșovia
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot
Casa Albă
UE reamintește Casei Albe: „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei este esențială”
profimedia-0953970736
Rubio temperează așteptările pe măsură ce se reiau negocierile între SUA, Rusia și Ucraina. „Nu e războiul nostru. E pe alt continent”
EXTEDL N06 MELANIA ROBOTI SINCRON 050925_00938
Viața Primei Doamne a SUA, pe ecrane. Documentarul „Melania” apare la 30 ianuarie 2026, doar în cinematografe
S-400 Triumph
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile SUA
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - ANGAJARE RASPUNDERE - MASURI FISCAL-BUGETARE - 1 SEP 2025
Daniel David explică de ce și-a dat demisia din funcția de ministru...
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Cum s-ar putea face referendumul privind problemele din justiție. Ce...
bancnote de 100 de lei pe o masa
Taxa pe stâlp, eliminată abia din 2027. Impozitul minim pe cifra de...
Marilen pirtea
Cine îi va lua locul lui Daniel David la Ministerul Educației, după...
Ultimele știri
Generalii ruși „înfrumusețează” rapoartele de pe front pentru Vladimir Putin: „Pierderile umane nu par să-l deranjeze prea mult”
Zeci de ambasadori numiți de fostul președinte Joe Biden, rechemați de la post din ordinul administrației Trump
Pană de curent la San Francisco: Robotaxiurile Waymo s-au blocat în trafic și au paralizat orașul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac...
Fanatik.ro
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au...
Adevărul
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Zegrean, ironic cu judecătorii care au cerut să fie luați din benzinării și duși la Cotroceni: „Dacă sunt așa...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...